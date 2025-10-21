Báo Gia Lai điện tử

Trạm thông tin
Sống trẻ
Hơi thở Gen Z
{ Hành trang { Tips học tập
Balo kiến thức
{ Sách hay { Kỹ năng sống
Radar khỏe đẹp
{ Bí quyết làm đẹp { Tuổi "khó nói"
Trend
Mê xê dịch
Quản lý hầu bao
{ Tiêu dùng thông minh
Multimedia
{ Video { Shorts Video

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Nay Thị Thu-Người gieo hạt giống yêu thương nơi buôn làng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ CHI VŨ CHI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trưởng thành từ tuổi thơ nghèo khó, chị Nay Thị Thu-Phó Bí thư Chi đoàn buôn Tơ Khế (xã Ia Tul) đã chọn cách sống đẹp bằng việc sẻ chia. Với sự tận tâm và trái tim nhân hậu, chị đã trở thành người gieo hạt giống yêu thương nơi buôn làng.

Một buổi sáng sớm tại điểm Trường Mẫu giáo Họa Mi tại buôn Tơ Khế, từng hàng dài học sinh ríu rít nhận ổ bánh mì sữa (hoặc thịt) miễn phí nóng hổi từ tay chị Nay Thị Thu Hà (SN 1999, người Jrai). Với trẻ em các gia đình khó khăn, đây là bữa ăn sáng rất đặc biệt.

Niềm vui của học sinh điểm Trường Mẫu giáo Họa Mi khi được nhận bánh mì miễn phí từ Phó Bí thư Chi đoàn buôn Tơ Khế Nay Thị Thu Hà.
Niềm vui của học sinh điểm Trường Mẫu giáo Họa Mi khi được nhận bánh mì miễn phí từ Phó Bí thư Chi đoàn buôn Tơ Khế. Ảnh: Vũ Chi

Chia sẻ về việc làm ý nghĩa này, chị Thu Hà xúc động chia sẻ: “Tôi sinh ra và lớn lên trong một hộ nghèo của buôn Tơ Khế, từng phải gác lại ước mơ học tập để phụ giúp cha mẹ trang trải cuộc sống. Vì vậy, tôi thấu hiểu những khó khăn của các em nhỏ nơi buôn làng. Nhiều lần chứng kiến các em chỉ ăn vội chén cơm nguội hay phải nhịn đói đến trường, tôi cảm thấy nhói lòng. Do vậy, từ đầu năm 2021, tôi bắt đầu triển khai mô hình “Bữa ăn sáng 0 đồng” tại điểm trường mẫu giáo trong buôn”.

Từ đó đến nay, mô hình được duy trì đều đặn 2 lần/tháng. Ngoài ra, chị Hà còn triển khai những bữa ăn sáng đột xuất khác nhưng có thông báo trước cho các em. Điểm trường chỉ có 60 học sinh nhưng chị luôn đặt 100 ổ bánh mì mỗi lần, vừa phát cho các em, vừa phát thêm cho anh chị hay cha mẹ đi cùng.

“Thi thoảng mới có nhà hảo tâm ủng hộ nên kinh phí thực hiện mô hình trong suốt 5 năm qua chủ yếu là tự mình bỏ ra. Mình từng đói, từng thiếu nên càng hiểu giá trị của một bữa ăn sáng trọn vẹn. Mỗi nụ cười, mỗi lời cảm ơn của các em nhỏ chính là động lực để tôi tiếp tục cố gắng”-chị Hà trải lòng.

Theo cô Kpă H’Nuah-Giáo viên điểm Trường Mẫu giáo Họa Mi, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhiều học sinh tại điểm trường không có được bữa ăn sáng đủ đầy. “Vì vậy, những ngày chị Hà phát bánh mì, các em nhỏ đều đi học đầy đủ và sớm hơn thường lệ. Chị Hà còn dành thời gian trò chuyện, tết tóc và động viên các em cố gắng chăm ngoan, học giỏi. Hy vọng mô hình sẽ nhận được nhiều sự giúp sức từ các nhà hảo tâm để duy trì và nhân rộng hơn trong thời gian tới”-cô Kpă H’Nuah cho hay.

Chị Hà còn là cầu nối tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Năm 2024, thông qua kết nối với các nhà hảo tâm, chị cùng Đoàn xã Ia Tul tặng 140 suất quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại xã, trị giá trên 153 triệu đồng trong chương trình “Xuân ấm áp - Tết yêu thương”; tặng 40 suất quà, nấu 150 suất ăn miễn phí với tổng trị giá 22 triệu đồng dịp lễ 30-4; tặng 700 quyển vở cho học sinh đầu năm học mới. Trung thu năm 2025, chị Hà kết nối trao 1.400 suất quà cho thiếu nhi.

Với vai trò là Phó Bí thư Chi đoàn buôn Tơ Khế, chị đề xuất ý tưởng thành lập mô hình “Gây quỹ hoạt động chi đoàn”. Theo đó, ĐVTN cùng nhau nhận nhổ mì thuê, làm cỏ, vệ sinh khuôn viên cơ quan... Nhờ vậy, Chi đoàn buôn Tơ Khế có kinh phí tham gia các phong trào của Đoàn cấp trên; hỗ trợ các hộ nghèo di dời chuồng trại ra xa gầm nhà sàn; tặng quà cho trẻ em khó khăn mỗi dịp lễ, Tết.

Chị Nay Thị Thu Hà (ngồi sau) cùng các anh chị Đoàn xã trở thành cầu nối giúp đỡ thường xuyên cho em Rơ Ô Tim.
Chị Nay Thị Thu Hà (ngồi sau) trở thành cầu nối giúp đỡ thường xuyên cho em R'Ô Tim. Ảnh: Vũ Chi

Buôn Tơ Khế không có trẻ mồ côi nên khi Đoàn xã nhận hỗ trợ 2 em cùng ở buôn Biah A (giáp ranh buôn Tơ Khế), chị Hà tích cực kết nối nhà hảo tâm hỗ trợ định kỳ cho các em. Trong đó, em R’Ô Tim (8 tuổi, buôn Biah A) có mẹ mất sớm, bố đi lấy vợ khác nên em ở với ông bà ngoại. Được các anh chị ĐVTN nhận làm em nuôi, R’Ô Tim rất vui.

“Không chỉ tặng sách vở, quần áo, nhu yếu phẩm mỗi dịp lễ, Tết, chị Hà và các anh chị còn thường xuyên đến thăm, hướng dẫn em học bài, chỉ em cách làm việc nhà giúp đỡ ông bà. Em sẽ cố gắng chăm ngoan, học tốt để không phụ lòng các anh, chị”-em R’Ô Tim tâm sự.

Chị Nay Thị Thu Hà là một cán bộ Đoàn được mọi người yêu mến. Dù chỉ buôn bán nhỏ và còn những lo toan, vất vả trong cuộc sống, nhưng bằng tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến, chị luôn tiên phong trong các hoạt động thiện nguyện; qua đó lan tỏa tinh thần nhân ái đến ĐVTN và người dân trong buôn. Chị Hà là cá nhân duy nhất của xã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ I (2025 - 2030) vào cuối tháng 9-2025. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho một cán bộ Đoàn ở cơ sở luôn âm thầm cống hiến vì cộng đồng”

Anh RMAH DISAI, Phó Bí thư Đoàn xã Ia Tul

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Lan tỏa yêu thương, sẻ chia gian khó

Lan tỏa yêu thương, sẻ chia gian khó

Không dừng lại ở những suất quà, các cấp Hội CTĐ trong tỉnh thời gian qua đã tích cực làm cầu nối, huy động nguồn lực từ các tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ người yếu thế, góp phần sẻ chia, lan tỏa yêu thương cho nhiều mảnh đời khó khăn.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn viên chăm sóc rẫy bạch đàn của Chi đoàn làng Chưp. Ảnh: R’Ô Hok

Gây quỹ Ðoàn từ đất làng và sức trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Với tinh thần lao động vì tập thể của đoàn viên, thanh niên, nhiều chi đoàn thôn, làng ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai đã tận dụng diện tích đất bỏ trống ở địa phương để canh tác, gây quỹ Ðoàn. Từ nguồn quỹ bền vững này, nhiều đoàn cơ sở đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Tinh thần xung kích biến thành hành động

Tinh thần xung kích biến thành hành động

Thời sự - Bình luận

Những ngày này, khi nhiều vùng đất còn ngổn ngang, khi cây gãy, nhà tốc mái, nước ngập, đời sống người dân bị xáo trộn, hình ảnh thanh niên tình nguyện giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ đã minh chứng cho tinh thần xung kích, lòng nhân ái, sẻ chia với cộng đồng giữa muôn vàn khó khăn.

Clip Song phượng kiếm của ĐVTN xã Phù Mỹ Đông được quay tại nhiều thắng cảnh đẹp của địa phương. Ảnh cắt từ clip

Khi sân chơi Ðoàn “lên mạng”

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Những sân chơi trực tuyến do Tỉnh Đoàn tổ chức gần đây đã mở ra không gian sáng tạo mới cho tuổi trẻ Gia Lai. Qua đó, đoàn viên, thanh thiếu niên vừa khẳng định bản lĩnh, tài năng, vừa góp phần quảng bá văn hóa, du lịch và lan tỏa tinh thần võ cổ truyền quê hương trên nền tảng số.

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Hội đồng Đội Trung ương vừa thông báo kết quả các cuộc thi, chương trình được tổ chức trong năm 2024-2025 gồm: “Thiếu nhi Việt Nam-Học tập tốt, rèn luyện chăm”, cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ sắc màu quê hương”, cuộc thi thiếu nhi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ...

Hát Quốc ca từ địa chỉ đỏ, lan tỏa niềm tự hào trong thế hệ trẻ

Hát Quốc ca từ địa chỉ đỏ, lan tỏa niềm tự hào trong thế hệ trẻ

Chuyển động trẻ

(GLO)- Giữa không gian linh thiêng của Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi, tiếng hát Quốc ca của học sinh Trường Tiểu học số 1 Hoài Châu Bắc vang lên đầy tự tin và xúc động. Một tiết mục không chỉ giành giải thưởng, mà còn gieo vào lòng thế hệ trẻ tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc.

Em Võ Thị Ngọc Xuân tập luyện cho tiết mục Thái Sơn côn.

Góp sức trẻ giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống

Trạm thông tin

(GLO)-Thời điểm này, nhiều đơn vị đang khẩn trương tập luyện, chuẩn bị tiết mục để tham gia Liên hoan chèo Bả trạo và Liên hoan võ cổ truyền Bình Định trong đoàn viên, thanh niên năm 2025 do Tỉnh đoàn tổ chức. Người trẻ đang nỗ lực góp sức giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống.