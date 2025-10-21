Nay Thị Thu-Người gieo hạt giống yêu thương nơi buôn làng

(GLO)- Trưởng thành từ tuổi thơ nghèo khó, chị Nay Thị Thu-Phó Bí thư Chi đoàn buôn Tơ Khế (xã Ia Tul) đã chọn cách sống đẹp bằng việc sẻ chia. Với sự tận tâm và trái tim nhân hậu, chị đã trở thành người gieo hạt giống yêu thương nơi buôn làng.

Một buổi sáng sớm tại điểm Trường Mẫu giáo Họa Mi tại buôn Tơ Khế, từng hàng dài học sinh ríu rít nhận ổ bánh mì sữa (hoặc thịt) miễn phí nóng hổi từ tay chị Nay Thị Thu Hà (SN 1999, người Jrai). Với trẻ em các gia đình khó khăn, đây là bữa ăn sáng rất đặc biệt.

Niềm vui của học sinh điểm Trường Mẫu giáo Họa Mi khi được nhận bánh mì miễn phí từ Phó Bí thư Chi đoàn buôn Tơ Khế. Ảnh: Vũ Chi

Chia sẻ về việc làm ý nghĩa này, chị Thu Hà xúc động chia sẻ: “Tôi sinh ra và lớn lên trong một hộ nghèo của buôn Tơ Khế, từng phải gác lại ước mơ học tập để phụ giúp cha mẹ trang trải cuộc sống. Vì vậy, tôi thấu hiểu những khó khăn của các em nhỏ nơi buôn làng. Nhiều lần chứng kiến các em chỉ ăn vội chén cơm nguội hay phải nhịn đói đến trường, tôi cảm thấy nhói lòng. Do vậy, từ đầu năm 2021, tôi bắt đầu triển khai mô hình “Bữa ăn sáng 0 đồng” tại điểm trường mẫu giáo trong buôn”.

Từ đó đến nay, mô hình được duy trì đều đặn 2 lần/tháng. Ngoài ra, chị Hà còn triển khai những bữa ăn sáng đột xuất khác nhưng có thông báo trước cho các em. Điểm trường chỉ có 60 học sinh nhưng chị luôn đặt 100 ổ bánh mì mỗi lần, vừa phát cho các em, vừa phát thêm cho anh chị hay cha mẹ đi cùng.

“Thi thoảng mới có nhà hảo tâm ủng hộ nên kinh phí thực hiện mô hình trong suốt 5 năm qua chủ yếu là tự mình bỏ ra. Mình từng đói, từng thiếu nên càng hiểu giá trị của một bữa ăn sáng trọn vẹn. Mỗi nụ cười, mỗi lời cảm ơn của các em nhỏ chính là động lực để tôi tiếp tục cố gắng”-chị Hà trải lòng.

Theo cô Kpă H’Nuah-Giáo viên điểm Trường Mẫu giáo Họa Mi, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhiều học sinh tại điểm trường không có được bữa ăn sáng đủ đầy. “Vì vậy, những ngày chị Hà phát bánh mì, các em nhỏ đều đi học đầy đủ và sớm hơn thường lệ. Chị Hà còn dành thời gian trò chuyện, tết tóc và động viên các em cố gắng chăm ngoan, học giỏi. Hy vọng mô hình sẽ nhận được nhiều sự giúp sức từ các nhà hảo tâm để duy trì và nhân rộng hơn trong thời gian tới”-cô Kpă H’Nuah cho hay.

Chị Hà còn là cầu nối tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Năm 2024, thông qua kết nối với các nhà hảo tâm, chị cùng Đoàn xã Ia Tul tặng 140 suất quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại xã, trị giá trên 153 triệu đồng trong chương trình “Xuân ấm áp - Tết yêu thương”; tặng 40 suất quà, nấu 150 suất ăn miễn phí với tổng trị giá 22 triệu đồng dịp lễ 30-4; tặng 700 quyển vở cho học sinh đầu năm học mới. Trung thu năm 2025, chị Hà kết nối trao 1.400 suất quà cho thiếu nhi.

Với vai trò là Phó Bí thư Chi đoàn buôn Tơ Khế, chị đề xuất ý tưởng thành lập mô hình “Gây quỹ hoạt động chi đoàn”. Theo đó, ĐVTN cùng nhau nhận nhổ mì thuê, làm cỏ, vệ sinh khuôn viên cơ quan... Nhờ vậy, Chi đoàn buôn Tơ Khế có kinh phí tham gia các phong trào của Đoàn cấp trên; hỗ trợ các hộ nghèo di dời chuồng trại ra xa gầm nhà sàn; tặng quà cho trẻ em khó khăn mỗi dịp lễ, Tết.

Chị Nay Thị Thu Hà (ngồi sau) trở thành cầu nối giúp đỡ thường xuyên cho em R'Ô Tim. Ảnh: Vũ Chi

Buôn Tơ Khế không có trẻ mồ côi nên khi Đoàn xã nhận hỗ trợ 2 em cùng ở buôn Biah A (giáp ranh buôn Tơ Khế), chị Hà tích cực kết nối nhà hảo tâm hỗ trợ định kỳ cho các em. Trong đó, em R’Ô Tim (8 tuổi, buôn Biah A) có mẹ mất sớm, bố đi lấy vợ khác nên em ở với ông bà ngoại. Được các anh chị ĐVTN nhận làm em nuôi, R’Ô Tim rất vui.

“Không chỉ tặng sách vở, quần áo, nhu yếu phẩm mỗi dịp lễ, Tết, chị Hà và các anh chị còn thường xuyên đến thăm, hướng dẫn em học bài, chỉ em cách làm việc nhà giúp đỡ ông bà. Em sẽ cố gắng chăm ngoan, học tốt để không phụ lòng các anh, chị”-em R’Ô Tim tâm sự.