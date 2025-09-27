Bế mạc liên hoan tiếng kèn Đội ta và thi nghi thức Đội cấp tỉnh năm 2025

(GLO) - Chiều 27-9, sau 1 ngày tranh tài sôi nổi, liên hoan tiếng kèn Đội ta và hội thi nghi thức Đội cấp tỉnh năm 2025 do Tỉnh đoàn và Hội đồng Đội tỉnh tổ chức đã chính thức bế mạc.

Kết quả, ở nội dung liên hoan tiếng kèn, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích. Giải nhất thuộc về Trường THCS Võ Xán (xã Tây Sơn); giải nhì thuộc về 2 trường THCS Nguyễn Du (phường Diên Hồng) và Tiểu học & THCS Lê Văn Tám (phường Pleiku); 3 giải ba là Trường THCS Nhơn Lộc (phường An Nhơn Tây), THCS Ngô Mây (Quy Nhơn Nam), THCS Nhơn Hòa (phường An Nhơn Nam); 4 giải khuyến khích thuộc về các trường: THCS Nhơn Thành (phường An Nhơn Bắc); THCS Nhơn Thọ (phường An Nhơn Nam); THCS Tam Quan Bắc (phường Hoài Nhơn Bắc) và PTDT Nội trú THCS Đak Đoa (xã Đak Đoa).

Ban tổ chức trao giải nhất phần thi tiếng kèn đội ta cho Trường THCS Võ Xán (xã Tây Sơn). Ảnh: Hồ Điệp

Tương tự, ở nội dung nghi thức đội, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích. Trường THCS Ngô Mây (phường Quy Nhơn Nam) xuất sắc giành giải nhất; 2 giải nhì thuộc về Trường THCS Nhơn Lộc (phường An Nhơn Tây) và Trường THCS Nhơn Thành (phường An Nhơn Bắc); 3 giải ba thuộc về trường THCS Võ Xán (xã Tây Sơn); THCS Tam Quan Bắc (phường Hoài Nhơn Bắc); THCS Nguyễn Du (phường Diên Hồng); 4 giải khuyến khích là trường THCS Nhơn Thọ (phường An Nhơn Nam); THCS Nhơn Hòa (phường An Nhơn Nam); Tiểu học & THCS Lê Văn Tám (phường Pleiku) và PTDT Nội trú THCS Đak Đoa (xã Đak Đoa).

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi. Ảnh: Hồ Điệp

Kết quả hội thi đã thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, kỷ luật của thiếu nhi toàn tỉnh, là tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng công tác Đội, đồng thời bồi dưỡng lực lượng cán bộ chỉ huy Đội trong thời gian tới. Liên hoan khép lại trong không khí vui tươi, góp phần lan tỏa phong trào thi đua học tập, rèn luyện, tạo động lực để các em tiếp tục phấn đấu trong năm học mới.