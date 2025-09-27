Báo Gia Lai điện tử

Trạm thông tin
Sống trẻ
Hơi thở Gen Z
{ Hành trang { Tips học tập
Balo kiến thức
{ Sách hay { Kỹ năng sống
Radar khỏe đẹp
{ Bí quyết làm đẹp { Tuổi "khó nói"
Trend
Mê xê dịch
Quản lý hầu bao
{ Tiêu dùng thông minh
Multimedia
{ Video { Shorts Video
Trạm thông tin Sống trẻ Hơi thở Gen Z Balo kiến thức Radar khỏe đẹp Trend Mê xê dịch Quản lý hầu bao Multimedia

Bế mạc liên hoan tiếng kèn Đội ta và thi nghi thức Đội cấp tỉnh năm 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒ ĐIỆP
0:00 / 0:00
0:00

(GLO) - Chiều 27-9, sau 1 ngày tranh tài sôi nổi, liên hoan tiếng kèn Đội ta và hội thi nghi thức Đội cấp tỉnh năm 2025 do Tỉnh đoàn và Hội đồng Đội tỉnh tổ chức đã chính thức bế mạc.

Kết quả, ở nội dung liên hoan tiếng kèn, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích. Giải nhất thuộc về Trường THCS Võ Xán (xã Tây Sơn); giải nhì thuộc về 2 trường THCS Nguyễn Du (phường Diên Hồng) và Tiểu học & THCS Lê Văn Tám (phường Pleiku); 3 giải ba là Trường THCS Nhơn Lộc (phường An Nhơn Tây), THCS Ngô Mây (Quy Nhơn Nam), THCS Nhơn Hòa (phường An Nhơn Nam); 4 giải khuyến khích thuộc về các trường: THCS Nhơn Thành (phường An Nhơn Bắc); THCS Nhơn Thọ (phường An Nhơn Nam); THCS Tam Quan Bắc (phường Hoài Nhơn Bắc) và PTDT Nội trú THCS Đak Đoa (xã Đak Đoa).

z7056118261923-f79ad273a5167831af67719c39ba1a12.jpg
Ban tổ chức trao giải nhất phần thi tiếng kèn đội ta cho Trường THCS Võ Xán (xã Tây Sơn). Ảnh: Hồ Điệp

Tương tự, ở nội dung nghi thức đội, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích. Trường THCS Ngô Mây (phường Quy Nhơn Nam) xuất sắc giành giải nhất; 2 giải nhì thuộc về Trường THCS Nhơn Lộc (phường An Nhơn Tây) và Trường THCS Nhơn Thành (phường An Nhơn Bắc); 3 giải ba thuộc về trường THCS Võ Xán (xã Tây Sơn); THCS Tam Quan Bắc (phường Hoài Nhơn Bắc); THCS Nguyễn Du (phường Diên Hồng); 4 giải khuyến khích là trường THCS Nhơn Thọ (phường An Nhơn Nam); THCS Nhơn Hòa (phường An Nhơn Nam); Tiểu học & THCS Lê Văn Tám (phường Pleiku) và PTDT Nội trú THCS Đak Đoa (xã Đak Đoa).

z7056118250234-1764cce5c849c73308ad3387f5c7b539.jpg
Ban tổ chức trao giải cho các đội thi. Ảnh: Hồ Điệp

Kết quả hội thi đã thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, kỷ luật của thiếu nhi toàn tỉnh, là tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng công tác Đội, đồng thời bồi dưỡng lực lượng cán bộ chỉ huy Đội trong thời gian tới. Liên hoan khép lại trong không khí vui tươi, góp phần lan tỏa phong trào thi đua học tập, rèn luyện, tạo động lực để các em tiếp tục phấn đấu trong năm học mới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Khải Hòa (thứ 2 từ trái sang) giành huy chương vàng Olympic Toán quốc tế TIMO năm 2025. Ảnh: NVCC

Cậu bé 12 tuổi Nguyễn Khải Hòa và "cú đúp vàng" Toán học

Tips học tập

(GLO)- Mới 12 tuổi, Nguyễn Khải Hòa-học sinh lớp 6A1, Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã khẳng định niềm đam mê Toán học bằng “cú đúp vàng” vừa đạt được tại các cuộc thi quốc tế. Không chỉ thế, em còn được nhiều người yêu mến bởi sự gương mẫu và tấm lòng nhân ái.

Câu lạc bộ Kỹ năng QNU (Trường Đại học Quy Nhơn) tham gia các hoạt động kết nối, chào đón tân sinh viên. Ảnh: ĐVCC

Ðiểm hẹn kết nối, phát triển kỹ năng

Khởi nghiệp

(GLO)- Câu lạc bộ trong các trường đại học, cao đẳng không chỉ là nơi vui chơi, mà còn là điểm hẹn để sinh viên gắn kết, rèn luyện kỹ năng và lan tỏa tinh thần sẻ chia. Ở đó, tuổi trẻ tìm thấy niềm vui, dấu ấn và hành trang cho chặng đường trưởng thành.

Photobooth cuốn hút giới trẻ Pleiku

Photobooth cuốn hút giới trẻ Pleiku

Chuyển động trẻ

(GLO)- Những buồng chụp nhỏ xinh với ánh sáng trắng và phông nền tối giản khiến giới trẻ Pleiku mê mẩn. Chỉ vài phút tạo dáng, họ đã có ngay bộ ảnh in cầm tay độc đáo. Nắm bắt nhu cầu đó, nhiều tiệm photobooth nhanh chóng xuất hiện, trở thành điểm hẹn quen thuộc, thu hút các bạn trẻ.

Thả hoa đăng: Ước nguyện lên trời, rác thải ở lại

Thả hoa đăng: Ước nguyện lên trời, rác thải ở lại

Shorts Video

(GLO)- Rằm tháng Bảy-những ngọn hoa đăng lung linh thả xuống mặt hồ ở đập Nghĩa Hưng (gần hàng thông trăm tuổi), tỉnh Gia Lai mang theo ước nguyện bình an. Nhưng những món đồ tưởng chừng nhỏ bé ấy không chỉ mắc kẹt ở nơi này, mà còn theo dòng chảy đi khắp nơi, gieo rắc hệ lụy cho môi trường.

Người trẻ Gia Lai tự tin bước vào thế giới số.

Tự tin bước vào thế giới số

Hơi thở Gen Z

(GLO)- Podcast, video review ẩm thực hay những hình ảnh ghi lại hành trình thiện nguyện… đang trở thành “cánh cửa” để các bạn trẻ nơi cao nguyên Gia Lai bước vào thế giới số. Mỗi sản phẩm đều thể hiện tinh thần “dám thử, dám kể” và mong muốn lan tỏa giá trị tích cực trong cộng đồng.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025: Đồng lòng, chung sức, lan tỏa mạnh mẽ

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025: Đồng lòng, chung sức, lan tỏa sức trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Chia sẻ với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến dịch, nhấn mạnh Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2025 đạt được nhiều kết quả tích cực nhờ sự đồng lòng, chung sức của tổ chức đoàn các cấp. 