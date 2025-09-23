Gia Lai: 10 thí sinh vào vòng chung kết Hội thi Bí thư Đoàn cấp xã

(GLO)- Tỉnh đoàn Gia Lai vừa công bố danh sách 10 thí sinh lọt vào vòng chung kết Hội thi Bí thư Đoàn cấp xã giỏi lần thứ nhất với chủ đề “Tự hào, vững tin theo Đảng”.

Chị Hà Thị Ngọc Bích-Bí thư Đoàn phường Hoài Nhơn Đông là 1 trong 10 thí sinh vào vòng chung kết hội thi. Ảnh: M.N

Theo đó, 10 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào chung kết cuộc thi gồm: Bùi Thanh Hoa-Bí thư Đoàn xã Đak Pơ; Hà Thị Ngọc Bích-Bí thư Đoàn phường Hoài Nhơn Đông; Trần Thị Bích Phương-Phó Bí thư Đoàn xã Ia Hrú; Cao Thị Hận-Bí thư Đoàn xã Ân Tường; Nguyễn Thành Hưng-Phó Bí thư Đoàn Thanh niên UBND tỉnh; Phan Thị Yến-Bí thư Đoàn xã Tuy Phước Bắc; Đinh Thị Mên-Bí thư Đoàn xã Đăk Song; Lê Thị Hương Quỳnh-Bí thư Đoàn xã Hòa Hội; Đinh Thị Hồng Diễm-Bí thư Đoàn xã Sơn Lang; Vy Thị Kiều-Bí thư Đoàn xã Tơ Tung.

Chị Phan Thị Yến-Bí thư Đoàn xã Tuy Phước Bắc là 1 trong 10 thí sinh vào vòng chung kết hội thi. Ảnh: M.N

Các thí sinh này đã xuất sắc vượt qua vòng loại hội thi diễn ra từ ngày 17 đến 19-9, với hình thức trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian tối đa 10 phút trên phần mềm Myaloha.

Nội dung câu hỏi liên quan đến Điều lệ Đoàn, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; nghiệp vụ công tác tổ chức, xây dựng Đoàn theo các quy định hiện hành; về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nghị quyết trọng tâm của Đảng…

10 thí sinh xuất sắc nhất sẽ tham gia vòng chung kết cấp tỉnh dự kiến tổ chức vào ngày 28-9 tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh.