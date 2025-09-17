(GLO)- Trong 3 ngày (17 đến 19-9), Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức vòng loại Hội thi Bí thư Đoàn cấp xã giỏi lần thứ nhất với chủ đề “Tự hào, vững tin theo Đảng”.

Đối tượng tham gia dự thi là tất cả Bí thư Đoàn cấp xã và tương đương (hoặc Phó Bí thư đối với những đơn vị chưa có Bí thư). Vòng loại cuộc thi bắt đầu từ 7 giờ ngày 17-9 đến 21 giờ ngày 19-9. Các thí sinh trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian tối đa 10 phút trên phần mềm Myaloha.

Anh Hồ Đức Công-Bí thư Đoàn phường Thống Nhất tham gia vòng loại hội thi theo hình thức trực tuyến. Ảnh: M.N

Nội dung câu hỏi liên quan đến Điều lệ Đoàn, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; nghiệp vụ công tác tổ chức, xây dựng Đoàn theo các quy định hiện hành; những nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nghị quyết trọng tâm của Đảng; Luật Thanh niên năm 2020, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030; một số kiến thức về lịch sử Đảng, Đoàn, Hội, Đội…

Căn cứ vào kết quả trắc nghiệm, Ban tổ chức sẽ chọn 10 thí sinh xuất sắc nhất để tham gia vòng chung kết cấp tỉnh dự kiến tổ chức vào ngày 28-9 tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh.

Hội thi nhằm chào mừng thành công Đại hội Đoàn các cấp, hướng tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, tạo sân chơi bổ ích, kiểm tra, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt tại các địa phương, cơ quan, đơn vị hiện nay.