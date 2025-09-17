Báo Gia Lai điện tử

Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức vòng loại Hội thi Bí thư Đoàn cấp xã giỏi

(GLO)- Trong 3 ngày (17 đến 19-9), Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức vòng loại Hội thi Bí thư Đoàn cấp xã giỏi lần thứ nhất với chủ đề “Tự hào, vững tin theo Đảng”.

Đối tượng tham gia dự thi là tất cả Bí thư Đoàn cấp xã và tương đương (hoặc Phó Bí thư đối với những đơn vị chưa có Bí thư). Vòng loại cuộc thi bắt đầu từ 7 giờ ngày 17-9 đến 21 giờ ngày 19-9. Các thí sinh trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian tối đa 10 phút trên phần mềm Myaloha.

anh-ho-duc-cong.jpg
Anh Hồ Đức Công-Bí thư Đoàn phường Thống Nhất tham gia vòng loại hội thi theo hình thức trực tuyến. Ảnh: M.N

Nội dung câu hỏi liên quan đến Điều lệ Đoàn, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; nghiệp vụ công tác tổ chức, xây dựng Đoàn theo các quy định hiện hành; những nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nghị quyết trọng tâm của Đảng; Luật Thanh niên năm 2020, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030; một số kiến thức về lịch sử Đảng, Đoàn, Hội, Đội…

Căn cứ vào kết quả trắc nghiệm, Ban tổ chức sẽ chọn 10 thí sinh xuất sắc nhất để tham gia vòng chung kết cấp tỉnh dự kiến tổ chức vào ngày 28-9 tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh.

Hội thi nhằm chào mừng thành công Đại hội Đoàn các cấp, hướng tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, tạo sân chơi bổ ích, kiểm tra, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt tại các địa phương, cơ quan, đơn vị hiện nay.

Ban Nhân dân và người có uy tín làng Tờ Lék (xã Vĩnh Thịnh) tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho người dân. Ảnh: Chương Hiếu

Tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và đoàn thể

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh Gia Lai trình Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, ông Trần Duy Ðức (cán bộ hưu trí ở phường Bình Ðịnh) nêu ý kiến cần tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể trong tình hình mới.

Khi thanh niên làm "dân vận khéo"

Khi thanh niên làm "dân vận khéo"

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Ngày 27-8, tại Hội nghị biểu dương phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2020-2025, nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Trong đó, một số đơn vị đoàn thanh niên cơ sở ghi dấu với những sáng kiến thiết thực, hướng đến cộng đồng.

Tôi yêu Tổ quốc tôi

Lan tỏa thông điệp "Tôi yêu Tổ quốc tôi"

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), từ đầu tháng 8-2025 đến nay, Tỉnh đoàn-Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh triển khai hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”-tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho người dân biên giới, hải đảo.

Lan tỏa tuổi trẻ sống đẹp trên mạng xã hội

Lan tỏa tuổi trẻ sống đẹp trên mạng xã hội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, các tổ chức Đoàn-Hội trên địa bàn tỉnh đã và đang lan tỏa những hành động tử tế, nghĩa cử cao đẹp trên mạng xã hội, khơi dậy tinh thần sống đẹp, góp phần tạo nên “lá chắn” hữu hiệu trước những thông tin xấu, độc trên không gian mạng.