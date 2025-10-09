Chung tay giúp học sinh vùng khó tiếp cận Tin học

(GLO)- Những năm qua, chương trình “Phòng Tin học cho em” được triển khai tại các trường học còn khó khăn về cơ sở vật chất trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai, tạo điều kiện để học sinh vùng khó tiếp cận Tin học, bắt nhịp với thời đại số.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy (thứ 2 từ phải sang) trao “Phòng Tin học cho em” cho Trường Tiểu học Lê Lai cơ sở 2. Ảnh: M.N

Từ năm 2020 đến nay, tổ chức Đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh đã kết nối và vận động tặng hơn 30 “Phòng Tin học cho em”. Việc làm này càng thiết thực khi theo quy định của Chương trình Giáo dục phổ thông mới, từ năm học 2022 - 2023, Tin học đã trở thành môn học bắt buộc đối với học sinh từ lớp 3 trở lên, song ở nhiều trường học vùng khó, cơ sở vật chất phục vụ cho môn học này vẫn là bài toán nan giải.

Năm học 2025-2026, niềm vui đến với thầy trò Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Văn Trỗi (xã Đak Pơ) khi được nhận 10 bộ máy vi tính mới trị giá 71 triệu đồng. Đây là món quà ý nghĩa do Đoàn xã, Hội LHTN Việt Nam xã Đak Pơ kết nối với nhóm thiện nguyện Wonderful Dream-Ước mơ diệu kỳ (phường Quy Nhơn) và một số đơn vị tặng nhà trường vào cuối tháng 8-2025.

Thầy Nguyễn Duy Tuấn Anh-Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Văn Trỗi-cho hay: Mặc dù được các cấp, ngành quan tâm, nhưng cơ sở vật chất của trường vẫn còn hạn chế. Trong tổng số 20 máy tính được cấp từ năm học 2003-2004, hiện chỉ còn 6 máy có thể sử dụng được nhưng đã quá cũ, thường xuyên hư hỏng.

“Nhờ có thêm 10 bộ máy tính mới mà việc dạy và học môn Tin học đã thuận lợi hơn. Đặc biệt, việc có thêm máy tính giúp học sinh có điều kiện ôn luyện để tham gia hội thi tin học trẻ các cấp”-thầy Anh chia sẻ.

Từ tháng 6-2025, Trường Tiểu học Lê Lai cơ sở 2 (phường An Phú) được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng 10 bộ máy tính mới. Thầy Lê Minh Tùng-Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: Trước đó, do chưa có phòng máy tính, học sinh cơ sở 2 phải di chuyển quãng đường 8 km sang cơ sở 1 để học môn Tin học. Nhà trường phải rất vất vả sắp xếp, cân đối lịch giảng dạy để các lớp đều có cơ hội thực hành môn Tin học. Ngoài 10 bộ máy tính do Trung ương Đoàn hỗ trợ, nhà trường cũng đã chuyển thêm 10 bộ máy từ cơ sở 1 về cơ sở 2.

Anh Phạm Xuân Long-Bí thư Đoàn Thanh niên BIDV Gia Lai hướng dẫn học sinh Trường THCS Đăk Tơ Ver cách sử dụng máy tính. Ảnh: M.N

“Phòng Tin học cho em” đã đem đến niềm phấn khởi cho thầy và trò trong năm học mới. Em Sê Then (lớp 4.4, Trường Tiểu học Lê Lai cơ sở 2) chia sẻ: “Trước đây, em chỉ được học lý thuyết nên không biết sử dụng máy tính. Từ khi có phòng Tin học, được thực hành trực tiếp, em thấy dễ hiểu hơn nhiều và rất hào hứng với môn học này”.

Tương tự, Trường THCS Đăk Tơ Ver (xã Ia Khươl) từng được trang bị phòng Tin học với 18 máy tính từ năm 2008. Đến nay, phần lớn máy đã hư hỏng, không thể vận hành, chỉ còn 7 bộ máy tính được cấp bổ sung sau còn hoạt động. Hiện nay, phần lớn các tiết Tin học chỉ dừng lại ở lý thuyết, việc thực hành cũng hạn chế.

Niềm vui đã đến với Trường THCS Đăk Tơ Ver từ tháng 3-2025, khi Ban Chính sách sản phẩm bán buôn BIDV Việt Nam phối hợp với BIDV Gia Lai triển khai chương trình “Trao máy tính - Gửi tương lai”. Chương trình đã trao tặng 15 bộ máy vi tính trị giá 150 triệu đồng cho nhà trường. Anh Phạm Xuân Long-Bí thư Đoàn Thanh niên BIDV Gia Lai-cho hay: “Chúng tôi rất vui khi đồng hành cùng nhà trường trong công tác dạy học, góp phần giúp học sinh vùng khó có điều kiện tốt hơn để học môn Tin học”.

Theo thầy Nguyễn Xuân Ngọc-Hiệu trưởng Trường THCS Đăk Tơ Ver, sự hỗ trợ thiết thực này đã góp phần tháo gỡ khó khăn trong những năm qua về máy tính phục vụ dạy môn Tin học. Từ khi trường nhận phòng máy tính mới, việc giảng dạy, học tập môn Tin học đã thuận lợi hơn rất nhiều. Nhà trường sẽ bảo quản phòng máy tính thật tốt để có thể sử dụng lâu dài.