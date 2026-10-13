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Mẹ con chị Hằng cần hỗ trợ để vượt khó

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NHÂN ÁI
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(GLO)- Theo đơn xin hỗ trợ có xác nhận của chính quyền địa phương, chị Võ Thị Thúy Hằng (SN 1992, trú tại tổ dân phố 15, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) một mình nuôi 4 người con sau khi hôn nhân đổ vỡ.

Trong đó, con trai út là cháu Võ Trần Phi Long (SN 2025) mắc nhiều bệnh lý nghiêm trọng, gồm viêm phổi, viêm da, thiếu máu cục bộ và di chứng bệnh não thiếu oxy. Cháu phải mở khí quản, tiếp tục được chăm sóc, điều trị.

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Chị Võ Thị Thúy Hằng chăm sóc con trai út Võ Trần Phi Long đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh. Ảnh: NVCC

Sau 6 tháng điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP Hồ Chí Minh), kinh tế gia đình kiệt quệ, chị Hằng đành đưa con về quê. Hiện bé Phi Long đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh (phường Pleiku).

Vừa chăm con bệnh, chị Hằng vừa canh cánh nỗi lo cho 3 người con còn lại. Không có việc làm thường xuyên, phần lớn thời gian phải túc trực bên con, chị gần như không có nguồn thu nhập ổn định. Trong khi đó, chi phí sinh hoạt và điều trị ngày càng trở thành gánh nặng vượt quá khả năng của gia đình.

Cha mẹ ruột đều đã qua đời, chị Hằng không còn điểm tựa từ gia đình. Để có tiền chữa bệnh cho con, chị đã phải thế chấp căn nhà. Hiện chị mong nhận được sự giúp đỡ về kinh phí và nhu yếu phẩm, vơi bớt khó khăn trước mắt, có điều kiện tiếp tục điều trị cho bé Phi Long và chăm lo cho các con.

Trước hoàn cảnh ấy, chương trình Nhịp cầu nhân ái của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai mong muốn kết nối các tổ chức, cá nhân thiện nguyện, nhà hảo tâm và bạn đọc gần xa cùng chung tay giúp đỡ mẹ con chị Hằng. Mỗi sự sẻ chia, dù bằng kinh phí hay nhu yếu phẩm, đều góp phần san sẻ gánh nặng, tiếp sức cho gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn.

Rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng để 5 mẹ con chị Hằng có thêm điểm tựa trong cuộc sống.

Mọi sự giúp đỡ chị Võ Thị Thúy Hằng xin gửi về: Chương trình Nhịp cầu nhân ái, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai. Số tài khoản: 8600441777 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định. Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ bé Võ Trần Phi Long.

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