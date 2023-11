Mang Yang tập huấn kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh THPT

(GLO)- Ngày 15-11, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai, Huyện Đoàn Mang Yang tập huấn kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo.

Tại chương trình, các em học sinh được tuyên truyền các nội dung về Luật Giao thông đường bộ; các lỗi dễ vi phạm khi tham gia giao thông; quy định khi tham gia giao thông bằng xe máy, xe đạp điện, xe máy điện; các quy tắc tham gia giao thông an toàn… Ngoài ra, các em học sinh còn tham gia phần thi tìm hiểu kiến thức lái xe an toàn thông qua câu hỏi trắc nghiệm và biển báo giao thông; phần thực hành lái xe an toàn bao gồm lái xe mô phỏng, lái xe qua ván hẹp.

Cũng tại chương trình, ban tổ chức đã tặng 20 phần quà cho các em học sinh vượt khó, có thành tích học tập tốt.

Qua buổi tập huấn giúp các em học sinh nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông. Đồng thời, mỗi đoàn viên, thanh niên, học sinh sẽ trở thành tuyên truyền viên tích cực tới các đối tượng là học sinh các cấp và gia đình, cộng đồng, góp phần phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông.