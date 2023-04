(GLO)- Tối 2-4, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long-Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh làm trưởng đoàn đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông ở ngã ba La Sơn. Đi cùng đoàn còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch và lãnh đạo Sở Giao thông-Vận tải, Sở Y tế, Ban An toàn Giao thông tỉnh.