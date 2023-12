Luật sư Bùi Thanh Vũ tư vấn pháp luật

(GLO)- Từ năm 2015 đến nay, mô hình “Địa chỉ tin cậy” do Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực. Không chỉ hỗ trợ kịp thời những phụ nữ bị bạo hành có nơi tạm lánh, động viên, chia sẻ và tháo gỡ bất hòa, mô hình còn giúp chị em bổ sung kiến thức và kỹ năng phòng-chống bạo lực gia đình.

(GLO)- Ngồi thu mình nơi góc giường bệnh viện, thỉnh thoảng, chị Hoàng Thị Thanh Tình (SN 1979) lại co rúm người vì cơn đau hành hạ. Vài giờ trước, chị đã được các y-bác sĩ Khoa Ung bướu (Bệnh viện Quân y 211) tiêm hỗ trợ liều thuốc giảm đau. Theo chẩn đoán của bác sĩ, chị Tình bị ung thư cổ tử cung đã di căn đến bàng quang.

(GLO)- Công an huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) vừa truy bắt "nóng" đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp hơn 402 triệu đồng. Đây là chiến công xuất sắc của lực lượng Công an khi khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn huyện.

*Bạn đọc N.V.D. (huyện Ia Grai) hỏi: Đầu năm 2023, tôi có khởi kiện chia thừa kế với anh ruột của mình là ông N.V.T. để yêu cầu chia thừa kế đối với 30.000 m2 đất do cha mẹ để lại, không có di chúc. Trong tổng số 5 anh chị em tôi thì có 1 người em gái bị bệnh tâm thần, không còn khả năng nhận thức. Do đó, Tòa án hướng dẫn và yêu cầu tôi phải làm thủ tục tuyên bố một người bị mất năng lực hành vi dân sự. Vậy tôi muốn làm tuyên bố một người bị mất năng lực hành vi dân sự đối với em gái mình thì phải làm như thế nào?

(GLO)- Ngày 4 -12, đoàn từ thiện Tịnh xá Phước Hưng (ấp Trầu, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) và Câu lạc bộ Tấm Lòng Vàng An Khê (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Đak Đoa tổ chức chương trình “Sưởi ấm mùa đông năm 2023”.

(GLO)- Thực hiện Dự án 5 hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai phối hợp với huyện Kông Chro triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo hoàn thành xây dựng và sửa chữa 357 căn nhà. Việc an cư đã tạo động lực để các hộ này tập trung phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

(GLO)- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai vừa tiếp nhận 60 triệu đồng tiền mặt của bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Phan Phúc Linh-Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu trại 6, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) nhằm hỗ trợ gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Phượng (SN 1986, thôn An Bình, xã Cửu An, thị xã An Khê) để xây nhà Chữ thập đỏ.