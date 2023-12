Luật sư Bùi Thanh Vũ tư vấn pháp luật

(GLO)- Thực hiện Dự án 5 hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai phối hợp với huyện Kông Chro triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo hoàn thành xây dựng và sửa chữa 357 căn nhà. Việc an cư đã tạo động lực để các hộ này tập trung phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

(GLO)- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai vừa tiếp nhận 60 triệu đồng tiền mặt của bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Phan Phúc Linh-Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu trại 6, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) nhằm hỗ trợ gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Phượng (SN 1986, thôn An Bình, xã Cửu An, thị xã An Khê) để xây nhà Chữ thập đỏ.