LỜI CẢM TẠ

- Thường trực HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Ban Liên lạc kháng chiến tỉnh Gia Lai; Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai; các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

- Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể phường Diên Hồng, Chi bộ Tổ dân phố 3 (phường Diên Hồng).

- Gia đình sui gia, bạn bè thân bằng quyến thuộc gần xa đã đến thăm hỏi, phúng điếu và tiễn đưa chồng, cha, ông chúng tôi là ông LÝ VĨNH HOA về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong quá trình tổ chức tang gia không thể tránh khỏi sơ suất, kính mong được niệm tình lượng thứ.

Thay mặt gia đình: Bà quả phụ Trần Thị Hồng Thanh và các con - cháu đồng cảm tạ.