Lễ trao giải Oscar 2024 kỳ vọng 'thú vị và đáng xem'

Lễ trao giải Oscar 2024 được kỳ vọng "thú vị và đáng xem". Mùa giải năm nay, phim "Oppenheimer", thể loại tiểu sử - tâm lý, được Christopher Nolan chuyển thể từ sách tiểu sử "American Prometheus" do Kai Bird và Martin J. Sherwin viết, dẫn đầu danh sách với 13 đề cử. Nội dung tác phẩm xoay quanh cuộc đời của nhà vật lý lý thuyết vĩ đại người Mỹ J. Robert Oppenheimer cùng bối cảnh lịch sử những năm cuối Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Xếp phía sau "Oppenheimer", phim "Poor Things" nhận 11 đề cử và phim "Killers of the Flower Moon" nhận được 10 đề cử. Trong đó, "Poor Things" là tác phẩm pha trộn giữa yếu tố hài hước và khoa học viễn tưởng của đạo diễn người Hy Lạp Yorgos Lanthimos. Phim được chuyển thể dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên ra mắt năm 1992 của nhà văn Alasdair Gray.

Phim "Killers of the Flower Moon" do Martin Scorsese đạo diễn, được thực hiện dựa trên cuốn sách cùng tên của nhà văn David Grann. Phim lấy bối cảnh những năm 1921-1922 tại vùng Oklahoma. Nội dung tập trung nói về Osage - một bộ lạc da đỏ sống hài hòa trên lãnh thổ của mình và tự nhủ người da trắng chẳng hứng thú với mảnh đất này. Thế rồi, dầu mỏ được phát hiện, trong 10 năm Osage thay đổi, thành những người giàu có nhất trên thế giới nhưng bi kịch cũng nảy sinh.

Trong số các đề cử có mặt trong hạng mục "Phim hay nhất" gồm: "American Fiction", "Anatomy of a Fall", "Barbie", "The Holdovers", "Killers of the Flower Moon", "Maestro", "Oppenheimer", "Past Lives", "Poor Things", "The Zone of Interest", chiến mã "Oppenheimer" đang nhận được nhiều dự đoán chiến thắng nhất cho mùa giải 2024.

Năm nay, tấm thảm Oscar đã trở lại với màu đỏ rực truyền thống, thay vì màu sâmpanh lạ lẫm của năm ngoái. Một điều phấn khích hơn nữa chính là tất cả những đề cử cho "Bài hát gốc xuất sắc nhất" đều sẽ được trình diễn trên sân khấu của lễ trao giải Oscar 2024. Ngoài ra, người dẫn chương trình Jimmy Kimmel sẽ trở lại. Ông được đánh giá là người đáng tin cậy và luôn tạo ra bầu không khí vui vẻ. Jimmy Kimmel lần đầu tiên dẫn Lễ trao giải Oscar vào năm 2017, khi "La La Land" được xướng tên nhầm là bộ phim chiến thắng Phim xuất sắc nhất thay vì "Moonlight". Ông trở lại vào năm 2018 và 2023.