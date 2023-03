Tin liên quan Phim '578' có H'Hen Niê đại diện Việt Nam tranh giải Oscar

Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 sẽ diễn ra vào sáng ngày 13/3/2023 theo giờ Việt Nam. Khác với những năm gần đây, lễ trao gửi của Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ năm 2023, được chú ý trở lại nhờ làn sóng các diễn viên gốc Á trong danh sách đề cử.

Cụ thể, các ngôi sao như Dương Tử Quỳnh, Quan Kế Huy, Hồng Châu... mỗi người đều nắm giữ một đề cử về diễn xuất cho riêng mình, góp phần đánh dấu một năm đặc biệt khi có đến hai diễn viên châu Á cùng được đề cử giải thưởng Oscar 2023 trong một hạng mục về diễn xuất.

Điểm qua các hạng mục về diễn xuất - khía cạnh được quan tâm nhất nhì lễ trao giải Oscar năm nay, có thể thấy các diễn viên châu Á đang có một độ phủ sóng lớn.

Riêng "Cuộc chiến đa vũ trụ" (Everything everywhere all at once) đã có 3 cái tên góp mặt gồm Dương Tử Quỳnh ở hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất; Quan Kế Huy, Stephanie Hsu ở hai hạng mục nam và nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Bộ phim là câu chuyện về mối quan hệ của các thành viên trong một gia đình châu Á tại Mỹ, được đặt vào bối cảnh tương tác qua lại giữa các vũ trụ song song. "Cuộc chiến đa vũ trụ" nhận cơn mưa lời khen từ cả giới phê bình lẫn khán giả, "rinh" về loạt giải thưởng quan trọng tại BAFTA, Giải của giới phê bình Mỹ - Critics Choice Award, Quả Cầu Vàng (Golden Globes)... và đang là một ứng cử viên nặng ký tại Oscar.

Đề cử của Dương Tử Quỳnh giúp bà trở thành nữ diễn viên châu Á và nữ diễn viên người Malaysia đầu tiên được nêu tên trong hạng mục nữ chính. Bà nổi danh qua loạt phim hành động Hong Kong trước đây.

Tại Hollywood, các vai diễn trong James Bond (phiên bản Pierce Brosnan) và gần đây là "Giới siêu giàu châu Á" cũng khiến khán giả thế giới biết đến bà nhiều hơn.

Trước đó vào năm 1936 đã có một đề cử nữ chính xuất sắc nhất giành cho Merle Oberon (phim "The Dark Angle," tạm dịch "Thiên thần bóng tối"). Tuy nhiên, vì Merle Orebon mang dòng máu lai Nam Á, nên Dương Tử Quỳnh mới được coi là đề cử nữ chính gốc Á đầu tiên hoàn toàn.

"Đối thủ" của Dương Tử Quỳnh gồm Cate Blanchet (trong phim "Tar," tạm dịch: Nhạc trưởng Tár), Ana De Armas ("Blonde," phim tiểu sử Marylin Monroe), Michelle Williams ("The Fabelmas" - Tuổi trẻ huy hoàng) và Andrea Riseborough ("To Leslie," tạm dịch: Gửi Leslie).

Quan Kế Huy, một người Mỹ gốc Hoa, đang nhận một đề cử cho hạng mục nam phụ xuất sắc nhất, nhờ phần thể hiện trong "Cuộc chiến đa vũ trụ." Vai diễn của Quan Kế Huy pha trộn giữa nhiều tính cách khi ông di chuyển qua lại giữa các thực tế khác nhau, duy trì được mọi sắc thái.

Ông sinh ra và có thời gian ngắn sinh sống tại Sài Gòn trước khi cùng gia đình sang Mỹ định cư. Tại Hollywood, Quan Kế Huy nổi lên trong thập niên 1980, sau phần thứ 2 của series điện ảnh "Indiana Jones" và bộ phim "The Goonies," rồi nhanh chóng biến mất sau cánh gà để làm các công việc trợ lý đạo diễn, hướng dẫn cảnh hành động... Sự trở lại bất ngờ trong một bộ phim đầy tính bùng nổ khiến nhiều khán giả đặt kỳ vọng vào nam diễn viên ngoài 50 tuổi này.

Cùng cạnh tranh với Quan Kế Huy là Brendan Gleeson và Barry Keoghan ("The Banshees of Inisherin," tạm dịch: Kẻ báo tử ở Inisherin), Judd Hirsch (Tuổi trẻ huy hoàng) và Brian Tyree Henry ("Causeway," tạm dịch: Cây cầu)

Stephanie Hsu với vai diễn cô con gái ngổ ngáo, đối đầu với người mẹ cổ hủ (Dương Tử Quỳnh vào vai) gây thích thú nhờ vai diễn "thiên biến vạn hóa."

Trước đây, Stephanie Hsu từng góp mặt trong The Marvelous Mrs. Maisel, góp giọng trong hoạt hình "bọt biển" "Spongebob square pants" và tốt nghiệp chuyên ngành diễn xuất tại Tisch (trực thuộc Đại học New York nổi tiếng).

Cùng cạnh tranh ở hạng mục nữ phụ xuất sắc nhất là Stephanie Hsu trong "Cuộc chiến đa vũ trụ" và Hồng Châu trong "The whale" (tạm dịch: Cá voi).

Hồng Châu cũng nhận được nhiều đánh giá cao trong vai người hộ lý của một bạn - một người đàn ông mắc chứng béo phì, phải đối mặt với nhiều vấn đề trong cuộc sống do Brendan Fraser thủ vai.

Hồng Châu có bố mẹ là người Việt, sinh sống tại Việt Nam trước khi định cư tại Mỹ. Cô có thể nói thành thạo hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Dù thường xuyên nhận vai phụ, Hồng Châu vẫn để lại dấu ấn trong loạt phim/series truyền hình cô góp mặt, gồm "Downsizing" (tạm dịch: Giảm cỡ) và "Watchmen" (tạm dịch: Người hùng báo thù).

Đối đầu với Hồng Châu và Stephanie Hsu là Jamie Lee Curtis ("Cuộc chiến đa vũ trụ"), Kerry Condon ("The Banshees of Inisherin") và Angela Bassett ("Black Panther: Wakanda Forever" - Chiến binh báo đen 2: Wakanda bất diệt).

Lễ trao giải Oscar sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng ABC vào 20 giờ tối 12/3 theo giờ Mỹ. Tại Việt Nam, khán giả có thể xem thuyết minh tiếng Việt trên kênh K+ CINE và ứng dụng K+ vào 7 giờ sáng ngày 13/3.