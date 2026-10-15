Lấy nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia

(GLO)- Sáng 15-10, chủ trì Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi giai đoạn 2026-2035, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phân cấp triệt để và lấy nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo hiệu quả thực hiện.

Cùng dự hội nghị tại điểm cầu Chính phủ có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: NDO

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Mah Tiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 24-8-2026, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 46/2026/QH16 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 trên cơ sở hợp nhất 6 nội dung trọng tâm từ các chương trình giai đoạn trước, gồm: xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phát triển văn hóa; hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Chính phủ: Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 387/2026/NĐ-CP quy định chi tiết cơ chế, chính sách thực hiện và Quyết định số 1966/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp.

Hội nghị trực tuyến được tổ chức nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt, hướng tới hiệu quả thực chất với phương châm nhất quán: "rõ chính sách, rõ địa bàn, rõ đối tượng thụ hưởng"; phân cấp triệt để cho chính quyền địa phương được quyết định, thực hiện và chịu trách nhiệm, bảo đảm quyền lợi của người dân theo hướng "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng".

Tỉnh Gia Lai đã và đang triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia một cách khẩn trương, đồng bộ. Năm 2026, kế hoạch vốn đầu tư công thực hiện các chương trình cho giai đoạn I (2026-2030) trên địa bàn tỉnh Gia Lai là hơn 630 tỷ đồng; trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ trên 325 tỷ đồng và ngân sách tỉnh bố trí gần 305 tỷ đồng.

Song song với đó, Gia Lai đã chủ động bố trí hơn 38 tỷ đồng vốn đối ứng từ ngân sách địa phương và giao bổ sung 1.530 triệu đồng dự toán chi thường xuyên ngân sách Trung ương.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoàng Vũ

Tỉnh tập trung hoàn thiện cơ chế phân cấp, tăng quyền chủ động cho cấp xã, phường và đẩy mạnh tuyên truyền để Nhân dân trực tiếp tham gia, giám sát.

Thời gian tới, Gia Lai tiếp tục giao Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn lực, tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục tiêu, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành Trung ương và địa phương đã tập trung tham luận, chia sẻ kinh nghiệm, làm rõ những khó khăn, vướng mắc; đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm nâng cao hiệu quả huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực trong giai đoạn 2026-2035.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao sự chủ động của các bộ, ngành trong việc tham mưu hoàn thiện hành lang pháp lý.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương chuyển sang giai đoạn tổ chức thực hiện, bảo đảm tính đồng bộ, liên tục, không làm gián đoạn chính sách và ảnh hưởng đến quyền lợi của nhân dân.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung đổi mới phương thức quản lý, điều hành theo hướng đẩy mạnh giảm đầu mối, giảm thủ tục hành chính, khắc phục triệt để tình trạng phân tán, chồng chéo nguồn vốn.

Cùng với việc phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, các địa phương cần tập trung nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm và gắn chặt trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện.

Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ đạo các địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 được chuyển nguồn sang năm 2026; gấp rút xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện 5 năm, hằng năm và hoàn thành việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh trước ngày 25-10-2026.

Đồng thời, cần bố trí đầy đủ nguồn lực đối ứng, ưu tiên cho các nhiệm vụ thiết yếu tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm nguồn vốn được quản lý, sử dụng công khai, minh bạch.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất của Chương trình MTQG giai đoạn 2026-2035 là nâng cao hiệu quả thực chất, cải thiện toàn diện đời sống nhân dân, giảm nghèo bền vững và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền trên cả nước.