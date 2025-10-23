Lần đầu tiên phát hiện muỗi trong môi trường tự nhiên ở Iceland

(GLO)- 3 con muỗi gồm 2 con cái, 1 con đực đều thuộc loài Culiseta annulata lần đầu tiên được phát hiện trong môi trường tự nhiên ở Iceland-một trong những những quốc gia hiếm hoi trên thế giới từ lâu “miễn nhiễm” với loại côn trùng này.

Muỗi Culiseta annulata sinh sống phổ biến ở Đông bán cầu. Ảnh: Jens Büttner/VNE

Ông Matthias Alfredsson-nhà nghiên cứu côn trùng thuộc Viện Khoa học Tự nhiên Iceland thông tin vừa phát hiện 3 con muỗi đầu tiên tại Iceland-một trong những những quốc gia hiếm hoi trên thế giới từ lâu “miễn nhiễm” với muỗi.

Phát hiện đánh dấu lần đầu tiên loài côn trùng này hiện diện trong tự nhiên tại quốc gia vốn nổi tiếng với khí hậu cực lạnh.

Theo nhà nghiên cứu Alfredsson, 3 con muỗi gồm 2 con cái, 1 con đực đều thuộc loài Culiseta annulata (hay còn được gọi là muỗi vằn), đã được ghi nhận tại khu vực cách thủ đô Reykjavik của Iceland khoảng 30 km về phía Bắc.

Chúng được thu thập từ các sợi dây tẩm rượu vang với đường vốn được dùng để thu hút bướm đêm hoặc côn trùng hảo ngọt.

Muỗi Culiseta annulata là động vật bản xứ ở nhiều nơi phía Đông bán cầu, từ Bắc Phi đến Siberia phía Bắc. Chúng dường như thích nghi tốt với khí hậu lạnh, chủ yếu do cá thể trưởng thành có thể sống sót qua mùa đông lạnh giá ở những nơi được che chắn. Điều này cho phép chúng chịu đựng mùa đông dài và khắc nghiệt khi nhiệt độ giảm xuống dưới mức đóng băng.

Đây là lần đầu tiên ghi nhận muỗi xuất hiện trong môi trường tự nhiên ở Iceland. Nhiều năm trước, từng có loài muỗi Aedes nigripes chuyên sống ở vùng Bắc Cực được tìm thấy tại Keflavik thuộc Tây Nam Iceland, song mẫu này sau đó không còn được tìm thấy.

Theo Alfredsson, việc xuất hiện trở lại những con muỗi nói trên cho thấy "chúng mới xâm nhập vào Iceland, có thể qua các tàu biển hoặc container hàng hóa”, song cần tiếp tục theo dõi trong mùa xuân tới để xác định khả năng lây lan của chúng.

Lâu nay, giới khoa học cho rằng, biến đổi khí hậu với hiện tượng nhiệt độ tăng, mùa hè kéo dài và mùa đông bớt khắc nghiệt là điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sôi. Tuy nhiên, ông Alfredsson loại bỏ khả năng khí hậu ấm lên là nguyên nhân chính của việc phát hiện muỗi.

Nhà nghiên cứu Alfredsson lập luận rằng, loài muỗi mới xuất hiện tại Iceland có khả năng thích nghi tốt với khí hậu lạnh. Sinh sản ở nhiều môi trường khác nhau cũng giúp chúng tồn tại trong điều kiện tự nhiên đặc biệt khắc nghiệt của Iceland.