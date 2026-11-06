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Thời sự

Kỷ luật buộc thôi việc đối với Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn

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NHÃ UYÊN (theo VOV, TTO, VTV)

(GLO)- Ngày 5-11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã ký Quyết định 2110/QĐ-TTg về việc thi hành kỷ luật hành chính đối với ông Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia.

Theo quyết định, ông Trần Văn Thuấn bị thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và đã bị Ban Bí thư thi hành kỷ luật Đảng. Thời điểm thi hành kỷ luật được tính kể từ ngày Quyết định số 392-QĐNS/TW ngày 22-9-2026 của Ban Bí thư có hiệu lực.

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Ông Trần Văn Thuấn. Ảnh: Bộ Công an/TTO

Trước đó, ngày 16-9-2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng thời căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, Ban Bí thư đã xem xét và quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Văn Thuấn.

Theo kết luận của Ban Bí thư, ông Thuấn là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Y tế, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện K. Ông được xác định đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, cũng như trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ngoài ra, ông Thuấn còn vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Ban Bí thư nhận định những vi phạm, khuyết điểm này gây hậu quả rất nghiêm trọng, tạo dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác.

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