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Không có VNeID, học sinh vẫn được tiếp cận học liệu số miễn phí?

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NHÃ UYÊN (theo VGP News, Vietnamnet)

(GLO)- Theo Đề án “Hệ thống học liệu số quốc gia đối với giáo dục phổ thông” vừa được phê duyệt, học sinh chưa có tài khoản định danh điện tử vẫn được bảo đảm quyền tiếp cận học liệu; nội dung công khai, miễn phí không bắt buộc đăng nhập.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định số 1965/QĐ-TTg ngày 12-10-2026 phê duyệt Đề án “Hệ thống học liệu số quốc gia đối với giáo dục phổ thông”.

Đề án hướng đến xây dựng hạ tầng học liệu số dùng chung trên phạm vi toàn quốc, phục vụ hoạt động dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành giáo dục.

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Học sinh chưa có tài khoản định danh điện tử vẫn được bảo đảm quyền tiếp cận học liệu; nội dung công khai, miễn phí không bắt buộc đăng nhập. Ảnh minh họa: AI

Một trong những nội dung đáng chú ý của đề án là quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu và xác thực người dùng. Theo đó, hệ thống sẽ kết nối với ứng dụng định danh quốc gia VNeID và các phương thức xác thực phù hợp khác.

Đặc biệt, việc chưa có tài khoản định danh điện tử không được trở thành rào cản khiến học sinh bị hạn chế quyền tiếp cận học liệu. Đối với học liệu công khai, miễn phí, người dùng không bắt buộc phải đăng nhập.

Quy định này hướng đến mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho học sinh, đồng thời tạo thuận lợi cho việc khai thác nguồn tài nguyên giáo dục trên môi trường số. Qua đó, học sinh có thể tiếp cận học liệu công khai, miễn phí mà không phải đáp ứng điều kiện có tài khoản VNeID.

Hệ thống học liệu số quốc gia đối với giáo dục phổ thông là hạ tầng học liệu số dùng chung, do Nhà nước quản lý thống nhất. Hệ thống được xây dựng theo hướng kết nối, liên thông với các nền tảng và cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan, bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật về công nghệ thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Về hạ tầng, Đề án đặt mục tiêu xây dựng, vận hành ổn định Cổng học liệu số quốc gia đối với giáo dục phổ thông, đáp ứng yêu cầu khai thác, sử dụng tại 100% cơ sở giáo dục phổ thông trên toàn quốc theo quy mô và yêu cầu kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về nội dung, hệ thống hướng đến hoàn thành bộ học liệu lõi quốc gia cho các môn học và cấp học theo chương trình giáo dục phổ thông. Các loại học liệu được ưu tiên phát triển gồm tài nguyên tương tác đa phương tiện, mô phỏng thực tế và thí nghiệm ảo, góp phần hỗ trợ giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, giúp học sinh chủ động hơn trong quá trình học tập.

Đề án cũng nhấn mạnh mục tiêu bảo đảm công bằng trong giáo dục. Theo đó, học sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được tiếp cận nguồn học liệu chất lượng cao tương đương học sinh tại đô thị và các vùng có điều kiện thuận lợi, góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng, miền.

Bên cạnh đó, hệ thống sẽ được triển khai trên nền tảng web và ứng dụng di động, hỗ trợ truy cập trong điều kiện băng thông thấp, ưu tiên phục vụ các khu vực còn khó khăn về hạ tầng công nghệ.

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