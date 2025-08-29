Khẩn trương triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

(GLO)- Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh vừa ban hành Công điện gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.

Cụ thể, sáng 27-8, vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 27-8, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 118,7 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, sức gió cấp 6-7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 15-20km/h, có khả năng mạnh thêm. Vùng nguy hiểm từ Vĩ tuyến 15,0-18,5 độ Vĩ Bắc, từ Kinh tuyến 114,5-119,5 độ Kinh Đông.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của ATNĐ và thực hiện Công điện số 6099/CĐ-BNNMT ngày 27-8-2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông; Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, UBND các xã, phường ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của ATNĐ để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: Từ Vĩ tuyến 15,0-18,5 độ Vĩ Bắc, từ Kinh tuyến 114,5-119,5 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo). Đồng thời, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Các phương tiện tàu thuyền chủ động tìm nơi neo đậu tránh bão. Ảnh: P.V

Báo và Phát thanh truyền hình Gia Lai, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thông tin về diễn biến của ATNĐ đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, báo cáo về UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh (Sở Nông nghiệp và Môi trường).