Trong năm 2023, tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn huyện có nhiều khởi sắc, chuyển dịch tích cực, hướng đến chỉ tiêu kế hoạch đề ra 16/19 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch. Huyện chỉ đạo quyết liệt và phân bổ kịp thời các nguồn vốn ngân sách, đặc biệt là vốn đầu tư phát triển (đầu tư công) thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã; các chương trình chính sách cho vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn được tiến hành kịp thời, đời sống vật chất vùng đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện, đời sống tinh thần được nâng lên.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo, thông tin truyền thông, lao động việc làm đều bám sát các kế hoạch, chương trình nên được triển khai thực hiện tích cực; tổ chức thành công lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập huyện; chỉ đạo giải quyết các vụ việc đơn thư, khiếu nại, tố cáo; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; phạm pháp hình sự giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2022; tai nạn giao thông giảm trên cả 3 chỉ số (số vụ, số người chết và số người bị thương), bình quân giảm 33,33% so với cùng kỳ năm 2022; công tác quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai đồng bộ, chặt chẽ theo đúng kế hoạch đề ra.

Trên cơ sở gợi ý thảo luận của chủ trì, hội nghị đã dành nhiều thời gian để trao đổi về những tồn tại hạn chế, nhất là đối với một số chỉ tiêu chưa đạt như: tỷ lệ hộ nghèo, xây dựng nông thôn mới; triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 chưa chủ động, hiệu quả chưa cao, giải ngân chậm; công tác giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo có vụ, việc còn kéo dài, chưa giải quyết dứt điểm nhất là đối với lĩnh vực đất đai.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Minh Trưởng tin tưởng rằng trong năm 2024 các phòng, ban, ngành, các địa phương phát huy tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ mà địa phương đặt ra, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đặc biệt, các ngành địa phương, đơn vị chủ động nắm chắc tình hình thực hiện các chỉ tiêu được giao, đề xuất với UBND huyện giải pháp để triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu được Huyện ủy, HĐND đã quyết nghị; các ngành, đơn vị không hoàn thành chỉ tiêu, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện; đối với các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội năm 2024 yêu cầu phải nỗ lực hoàn thành 100% kế hoạch giao.