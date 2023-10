Ia Grai sáp nhập trường và điều động, bổ nhiệm lãnh đạo nhiều đơn vị trường học

Ông Lê Ngọc Quý-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi lễ công bố quyết định. Tham dự có Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn liên quan, lãnh đạo các đơn vị trường học thuộc diện sáp nhập, có cán bộ quản lý được điều động và bổ nhiệm…

Theo đó, buổi lễ đã công bố và trao quyết định của Chủ tịch UBND huyện về sáp nhập các đơn vị trường học trên địa bàn huyện. Cụ thể, tại xã Ia Tô, sáp nhập Trường Mẫu giáo 22/12 với Trường Mầm non 19/8 thành Trường Mầm non 19/8, trên cơ sở tiếp nhận toàn bộ viên chức, người lao động, tài sản, thiết bị dạy học, tài chính và học sinh của Trường Mẫu giáo 22/12, Trường Mầm non 19/8.

Tại xã la Bă, sáp nhập Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân với Trường THCS Nguyễn Chí Thanh thành Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Chí Thanh, trên cơ sở tiếp nhận toàn bộ viên chức, người lao động, tài sản, thiết bị dạy học, tài chính và học sinh của Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, Trường THCS Nguyễn Chí Thanh.

Tại xã la Pếch, sáp nhập Trường Tiểu học Nguyễn Trãi với Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu thành Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Đình Chiểu, trên cơ sở tiếp nhận toàn bộ viên chức, người lao động, tài sản, thiết bị dạy học, tài chính và học sinh của Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu.

Buổi lễ cũng đã công bố và trao quyết định của Chủ tịch UBND huyện về chuyển đổi chức vụ lãnh đạo cán bộ quản lý đối với các các đơn vị trường học thuộc diện sáp nhập. Theo đó, bà Nguyễn Thị Vân Anh-Hiệu Trưởng Trường Mẫu giáo 22/12 (trước khi sáp nhập) tiếp tục giữ chức vụ Hiệu Trưởng Trường Mầm non 19/8. Các phó Hiệu Trưởng Trường Mầm non 19/8 gồm bà Nguyễn Thị Ngọc, Trần Thị Kiều Huyên, Nguyễn Thị Chiến, Nguyễn Thị Hoa.

Tại Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Chí Thanh, ông Trần Văn Dũng-Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Chí Thanh (trước khi sáp nhập) tiếp tục giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Chí Thanh. Các phó Hiệu trưởng gồm các bà: Dương Thị Thoa, Nguyễn Thị Gấm, Hồ Thị Mỹ Hiền.

Tại Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Đình Chiểu, ông Nguyễn Văn Biên-Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (trước khi sáp nhập) tiếp tục giữ chức vụ Hiệu Trưởng Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Đình Chiểu. Các phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Đình Chiểu gồm các ông: Bùi Công Năm, Hoàng Văn Đàn.

Đồng thời, buổi lễ đã công bố và trao quyết định của Chủ tịch UBND huyện về điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý gồm ông Đặng Đình Lực-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (xã Ia Sao) giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (xã Ia Hrung); bà Bùi Thị Hà-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (xã Ia Hrung) giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (xã Ia Yok); bà Nguyễn Thị Soa-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (xã Ia Yok) giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (xã Ia Sao); ông Trương Tất Mạnh-Hiệu trưởng Trường THCS Tôn Đức Thắng (xã Ia Sao) giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THCS Phan Bội Châu (xã Ia Yok); ông Lỡ Ngọc Thanh-Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú (xã Ia Dêr) giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THCS Tôn Đức Thắng (xã Ia Sao).

Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Diệu-Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo (xã Ia Tô) giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú (xã Ia Dêr); ông Nguyễn Tiết-Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương (thị trấn Ia Kha) giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo (xã Ia Tô); ông Trần Văn Đức-Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Phan Đình Phùng (xã Ia Grăng) giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương (thị trấn Ia Kha). Điều động và bổ nhiệm ông Đặng Xuân Hùng-Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tôn Đức Thắng (xã Ia Sao) giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Phan Đình Phùng (xã Ia Grăng).

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Lê Ngọc Quý lưu ý lãnh đạo các đơn vị trường học sau sáp nhập tập trung ổn định tổ chức, chú trọng công tác định hướng tư tưởng đối với cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh, tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiều năm qua. Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện đề nghị lãnh đạo Đảng ủy, UBND và ban, ngành đoàn thể các xã tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các trường sau khi sáp nhập làm tốt nhiệm vụ được giao. Các cán bộ quản lý được điều động và bổ nhiệm tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, năng lực và kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, cùng tập thể nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục của huyện ngày càng phát triển…