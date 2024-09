Ia Grai khen thưởng 36 tập thể, cá nhân trong công tác cải cách hành chính

Năm 2023, theo kết quả chấm điểm CCHC của UBND tỉnh, UBND huyện Ia Grai đạt 87,16/100 điểm (tăng 6,22 điểm so với năm 2022), đứng thứ 3/17 huyện, thị xã, thành phố. Về chỉ số DDCI, huyện Ia Grai đạt 74,96/100 điểm (tăng 7,45 điểm so với năm 2022), xếp thứ 5/17 huyện, thị xã, thành phố (giữ nguyên vị trí xếp hạng so với năm 2022).

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Lê Ngọc Quý yêu cầu lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn triển khai cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục thực hiện tốt công tác CCHC, nâng cao chỉ số DDCI, giải quyết tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện đã tặng giấy khen cho 6 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác CCHC và nâng cao chỉ số DDCI năm 2023.