Từ đầu năm 2023 đến nay, Huyện Đoàn Kông Chro đã tích cực tổ chức và phối hợp với các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vị. Theo đó, thông qua hình thức trực tiếp và mạng xã hội để phổ biến nội dung các quy định của pháp luật về dân tộc, tôn giáo, trách nhiệm tham gia bảo vệ, giữ gìn an ninh, quốc phòng, chủ quyền quốc gia, biển, đảo, công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng-chống ma túy, Luật hôn nhân và gia đình, Luật an toàn giao thông thu hút hơn 20.000 lượt đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia.

Huyện Đoàn phối hợp với lực lượng công an tổ chức các đợt tuyên truyền phòng, chống ma tuý và các tệ nạn xã hội cho đoàn viên, thanh thiếu niên tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện được 53 buổi với hơn 8.684 lượt đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia. Phối hợp phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được 31 buổi tại các xã, thị trấn và trường học trên địa bàn huyện với hơn 2.015 lượt đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham dự; đã đăng tải hơn 360 tin bài phổ biến pháp luật, các tin người tốt việc tốt, các hoạt động của Đoàn trên trang fanpage chính thức của Huyện Đoàn.

Tại Ngày hội, Huyện Đoàn Kông Chro ra mắt mô hình điểm Đội thanh niên tình nguyện sơ cấp cứu, ứng cứu tai nạn giao thông trên địa bàn xã An Trung với 21 thành viên.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai tặng giấy khen tập thể Huyện Đoàn Kông Chro đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổ chức các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023. Chủ tịch UBND huyện Kông Chro tặng giấy khen 5 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.

Kết thúc Ngày hội, Huyện Đoàn Kông Chro và Công an huyện cùng giao lưu bóng đá, thắt chặt tình đoàn kết giữa 2 cơ quan.