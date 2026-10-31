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Thời sự

Hơn 866 tỷ đồng xây dựng đường phía Tây tỉnh kết nối quốc lộ 19 với Sân bay Phù Cát

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án nâng cấp, mở rộng đường phía Tây tỉnh (ĐT 638), đoạn từ quốc lộ 19 đến Cảng Hàng không Phù Cát, với tổng mức đầu tư hơn 866 tỷ đồng.

Theo đó, Dự án thực hiện đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối từ quốc lộ 19 đến Cảng Hàng không Phù Cát (gọi tắt là dự án) có tổng chiều dài khoảng 18 km.

Điểm đầu dự án giao với đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong (cũ) tại Km 1+930, điểm cuối giao với quốc lộ 19B tại Km 38+200.

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Điểm đầu dự án giao với đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong (cũ) thuộc xã Tây Sơn. Ảnh: Nguyễn Chơn

Dự án xây dựng mới đoạn đường dài 6,75 km; nâng cấp, mở rộng quốc lộ 19B hiện trạng khoảng 6,49 km; tận dụng khoảng 4,76 km thuộc các dự án đường dẫn cao tốc Bắc - Nam, hoàn trả quốc lộ 19B phục vụ mở rộng Cảng Hàng không Phù Cát và nút giao đầu tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Về quy mô đầu tư, phần đường được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km/h; bề rộng nền đường 12 m, trong đó mặt đường và lề gia cố rộng 11 m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa.

Đáng chú ý, dự án có công trình cầu vượt sông Côn nối hai xã Tây Sơn và Bình An với chiều dài khoảng 581 m, rộng 12 m, tải trọng thiết kế HL-93, kết cấu bê tông cốt thép.

Địa điểm thực hiện dự án gồm các xã Tây Sơn, An Nhơn Tây, Bình An, Bình Hiệp, Phù Cát và các phường An Nhơn, An Nhơn Bắc.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 866 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương 800 tỷ đồng, phần còn lại vốn ngân sách tỉnh.

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Dự án tận dụng đoạn đường hoàn trả quốc lộ 19B phục vụ mở rộng Cảng Hàng không Phù Cát. Ảnh: Nguyễn Chơn

Theo quyết định phê duyệt, thời gian thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư từ năm 2026 - 2027, triển khai thực hiện dự án từ năm 2028 - 2031.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Mục tiêu dự án nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông của tỉnh, tăng cường kết nối giữa quốc lộ 19, đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku với quốc lộ 19B và Cảng Hàng không Phù Cát; nâng cao năng lực khai thác, bảo đảm an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, doanh nghiệp.

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