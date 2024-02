Hơn 14.000 người vẫn phải sơ tán sau động đất tại Nhật Bản

Tin liên quan Động đất tại Nhật Bản: Số người mất tích lên tới hơn 300 người

Nhà chức trách vẫn đang tiếp tục cung cấp nhà ở tạm cho người dân trong khi công tác hậu cần bị gián đoạn. Có gần 10.000 người ở tỉnh Ishikawa hiện vẫn đang tạm trú tại các địa điểm sơ tán như các phòng học thể dục. Ngoài ra, tỉnh đã đảm bảo được 8.000 nhà tạm cho người dân, trong đó có các cơ sở ở các tỉnh lân cận.

Bên cạnh đó, công tác tình nguyện cũng đã được mở rộng ra nhiều nơi trong khu vực khi có thêm các địa phương yêu cầu được hỗ trợ dọn dẹp những đống đổ nát. Mỗi ngày, có khoảng 150 người tình nguyện tham gia hỗ trợ tại các khu vực chịu ảnh hưởng.

Hiện tại, các tuyến đường chưa được khơi thông hoàn toàn, chuỗi cung ứng vẫn bị gián đoạn nên nhiều cửa hàng ở vùng chịu ảnh hưởng không thể khôi phục hoạt động đầy đủ.

Vừa qua, Cảnh sát Nhật Bản cũng đã tăng cường an ninh tại các khu vực bị ảnh hưởng do trận động đất. Theo đó lắp đặt khoảng 1.000 camera an ninh tại các địa điểm trên, trong đó có các trung tâm sơ tán, để ngăn chặn các hành vi tội phạm.

Trước đó, theo vtv.vn, để hỗ trợ người dân bị nhanh chóng ổn định cuộc sống sau động đất, chính quyền các địa phương tại tỉnh Ishikawa, Nhật Bản cũng đã xây dựng các nhà tạm mới và cho phép người dân đăng ký sử dụng nhà công cộng của nhà nước. Những người có nhà bị sập hoàn toàn hoặc hư hỏng một phần có thể nhận được trợ cấp bằng tiền mặt.

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản cho hay, hiện trên toàn Nhật Bản có khoảng 1.600 căn nhà thuộc diện nhà ở công cộng, sẵn sàng tiếp nhận những nạn nhân có nhà cửa bị hư hại trong trận động đất.