Tổng Giám đốc WHO lưu ý không quốc gia nào tự bảo vệ mình trước đại dịch

(GLO)- Ngày 17/2, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh sự cần thiết đạt được thỏa thuận toàn cầu mang tính bước ngoặt về việc ứng phó với các đại dịch trong tương lai, bất chấp việc Mỹ rút khỏi các cuộc đàm phán.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: AP

Phát biểu khai mạc vòng đàm phán thứ 13 tại trụ sở chính của WHO ở Geneva (Thụy Sĩ), ông Ghebreyesus khẳng định: "Chúng ta đang ở thời điểm quan trọng, tiến tới hoàn thiện thỏa thuận ứng phó đại dịch kịp thời cho Đại hội đồng Y tế Thế giới (vào tháng 5 tới). Đây thực sự là trường hợp bây giờ hoặc không bao giờ”.

Tổng Giám đốc WHO tin tưởng các nước thành viên WHO sẽ chọn "bây giờ”, đồng thời nhấn mạnh không quốc gia nào có thể tự bảo vệ mình khỏi đại dịch tiếp theo. Tổng Giám đốc WHO lưu ý rằng đại dịch tiếp theo chỉ là vấn đề thời gian, đồng thời nhắc nhở những dịch bệnh như Ebola, Marburg, sởi, đậu mùa khỉ (mpox), cúm và mối đe dọa của "bệnh X" (loại virus tiềm ẩn tương tự như dịch bệnh COVID-19).

Vòng đàm phán của WHO dự kiến kéo dài một tuần, được lên kế hoạch để hoàn thiện thỏa thuận ứng phó đại dịch trước cuộc họp ra quyết định thường niên của WHO.

Phát biểu trên được đưa ra 3 ngày sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức thông báo không tham gia thêm vào các cuộc đàm phán của WHO về thỏa thuận ứng phó đại dịch. Ông Ghebreyesus bày tỏ rất tiếc về quyết định của Mỹ rút khỏi WHO và hy vọng Washington sẽ xem xét lại.

Hồi đầu tháng này, chính quyền của ông Trump cân nhắc yêu cầu WHO tiến hành một loạt cải cách để đổi lại việc Washington tiếp tục làm thành viên và các khoản đóng góp lớn.

Trong sắc lệnh hành pháp ký chỉ vài giờ sau khi nhậm chức, Tổng thống Trump cáo buộc WHO đã phạm sai lầm trong xử lý đại dịch COVID-19 và chịu ảnh hưởng không đáng có từ các quốc gia khác.

Ông Trump đã gợi ý Mỹ có thể quay trở lại nếu WHO được "làm sạch" nhưng không nói cụ thể những gì tổ chức này cần làm. WHO sẽ mất đi nhà tài trợ lớn nhất từ tháng 1-2026 nếu không có các cuộc đàm phán để giữ chân Mỹ.

Mỹ là nước tài trợ lớn nhất cho WHO, đóng góp khoảng 18% tổng số tiền tài trợ hằng năm, bao gồm 400 triệu USD đóng góp tự nguyện và 130 triệu USD đóng góp dựa trên quy mô kinh tế.