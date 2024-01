HLV Kiatisak tiết lộ lối đá sẽ áp dụng với CLB Công an Hà Nội

Sau khoảng 1 tuần tập luyện cùng CLB Công an Hà Nội, HLV Kiatisak đã có những chia sẻ về mục tiêu, triết lý mà ông muốn hướng tới với đội bóng mới.

HLV Kiatisak đặt bút ký vào bản hợp đồng trở thành HLV trưởng CLB Công an Hà Nội từ ngày 16.1. Ngay sau đó, vị HLV người Thái Lan đã bắt tay vào tập luyện cùng đội bóng, nhằm chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của V-League 2023 - 2024.

Trong buổi tập gần nhất của đội bóng ngành công an, HLV Kiatisak chia sẻ: “Tôi đến CLB Công an Hà Nội với mong muốn sẽ thành công trên băng ghế huấn luyện. Với dàn cầu thủ chất lượng như Quang Hải, Văn Thanh, Tấn Tài,… tôi đặt mục tiêu cùng CLB Công an Hà Nội đạt thứ hạng cao ở mùa giải năm nay. Tôi muốn mang vinh quang đến cho đội bóng này”.

“Zico Thái” cũng tiết lộ về lối đá mà ông sẽ áp dụng cho đương kim vô địch V-League trong thời gian tới: “Đối với tôi, các cầu thủ cần phải chiến đấu với chính bản thân họ trước. Không cần quan tâm đến đội bóng khác, các cầu thủ phải quyết tâm và nỗ lực với chính mình. Triết lý bóng đá của tôi là phòng ngự chắc, phản công nhanh, chơi thứ bóng đá đẹp, thứ bóng đá văn minh”.

Theo HLV Kiatisak, CLB Công an Hà Nội đã có sẵn lực lượng cầu thủ tốt và cần phải đề cao sự đẹp mắt trong lối đá để thu hút người hâm mộ. “Với người dân thủ đô, chúng tôi có thể có thêm người hâm mộ, thu hút CĐV từ các tỉnh thành khác, có thêm lực lượng người hâm mộ từ các nước Đông Nam Á nói chung cũng như Thái Lan nói riêng. Tôi cảm ơn những niềm tin mà CLB đã dành cho mình, muốn động viên toàn đội hãy chơi hết mình. Khi chơi hay, CLB sẽ có lượng CĐV đông đảo. Thành tích chúng tôi đạt được là món quà CLB dành cho người hâm mộ”, cựu HLV HAGL thổ lộ.

HLV Kiatisak sẽ chính thức ra mắt CLB Công an Hà Nội trên cương vị HLV trưởng kể từ vòng 9 V-League 2023 - 2024. Ở vòng này, đội bóng ngành công an sẽ tiếp đón CLB TP.HCM vào ngày 18.2. Sau 8 vòng đấu, nhà đương kim vô địch hiện đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 12 điểm (3 thắng, 3 hòa, 2 thua).