HĐND huyện Mang Yang bầu bổ sung 1 ủy viên UBND huyện và thông qua nhiều tờ trình quan trọng về lĩnh vực kinh tế

Quang cảnh Kỳ họp thứ 18 HĐND huyện Mang Yang khóa V (nhiệm kỳ 2021-2026). Ảnh Thanh Nhật

Kỳ họp thứ 18 HĐND huyện Mang Yang khoá V đã đánh giá: Năm 2024, tốc độ tăng giá trị sản xuất của huyện ước đạt gần 8.604 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010), đạt hơn 100,1% kế hoạch và tăng 12,28% so với năm trước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Sản xuất nông, lâm nghiệp duy trì sự phát triển; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp (theo giá so sánh năm 2010), ước đạt hơn 3.125,2 tỷ đồng, tăng 7,35%. Toàn huyện gieo trồng 11.260 ha, đạt hơn 104,1% kế hoạch, chuyển đổi 270 ha cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế và triển khai kế hoạch trồng tái canh cà phê. Công tác phát triển rừng, phòng, chống cháy rừng được quan tâm, tỷ lệ che phủ rừng vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010), ước đạt hơn 1.648,8 tỷ đồng, bằng hơn 101% kế hoạch và tăng gần 16%. Hoạt động sản xuất công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp phát triển ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ (theo giá hiện hành) là 2.272 tỷ đồng, đạt hơn 100,5% kế hoạch và tăng hơn 16,3%. Huyện tiếp tục triển khai các công trình, dự án đầu tư công, dự án khoa học công nghệ cấp huyện năm 2024. Đôn đốc, chỉ đạo triển khai vốn thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia và giải ngân vốn đầu tư công.

Cùng với đó, giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 2.644,4 tỷ đồng, đạt hơn 100% kế hoạch, tăng gần 14,8%. Hoạt động kêu gọi thu hút đầu tư, hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã được quan tâm; thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2024.

Huyện Mang Yang hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng chung thị trấn Kon Dơng để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh Thanh Nhật

Các chương trình an sinh xã hội, giải quyết việc làm được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Huyện đã huy động kết hợp nhiều nguồn lực, tập trung đẩy nhanh giảm nghèo, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của huyện được duy trì ổn định.

Trên cơ sở đạt được, HĐND huyện đã thống nhất thông qua Nghị quyết kinh tế xã hội năm 2025, trọng tâm là: Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức ổn định; chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng. Thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với thu hút đầu tư phát triển công nghiệp và du lịch. Quan tâm triển khai quy hoạch, quản lý quy hoạch gắn với đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, kêu gọi, thu hút đầu tư.

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giới thiệu quảng bá, lưu thông hàng hóa; xây dựng liên kết chuỗi giá trị, chương trình mỗi xã một sản phẩm. Tăng cường kiểm tra, giám sát giá cả, chất lượng vật tư nông nghiệp, giống cây trồng. Triển khai có hiệu quả đề án phát triển cây dược liệu, rau, hoa và cây ăn quả. Tập trung phát triển hạ tầng nông nghiệp, nhất là hạ tầng thủy lợi phục vụ sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp hiệu quả và đảm bảo an toàn thực phẩm.

Tăng cường phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng thích ứng với biến đổi khí hậu. Chủ động triển khai công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đẩy mạnh việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững và gắn với nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Kỳ họp thứ 18 HĐND huyện Mang Yang biểu quyết thông qua các tờ trình của UBND huyện. Ảnh Thanh Nhật

Tổ chức đấu giá đất, thu tiền sử dụng đất khu trung tâm hành chính xã Đăk Djrăng và một số vị trí thuận lợi, đắc địa, đảm bảo đủ điều kiện tại thị trấn Kon Dơng, các xã dọc Quốc lộ 19 nhằm đảm bảo thu tiền sử dụng đất đạt kế hoạch. Triển khai đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành xây dựng công trình Hội trường chung của huyện.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, nguồn thu tiền sử dụng đất phục vụ giải ngân các dự án đầu tư công; thực hiện tốt việc sắp xếp, kiểm tra, quản lý, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Quan tâm công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; rà soát, đẩy nhanh tiến độ lập, triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch chuyên ngành. Tăng cường công tác quản lý đô thị, quản lý trật tự xây dựng. Hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Kon Dơng trong thời gian sớm nhất để thu hút, triển khai, đầu tư các dự án góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, tấn công, trấn áp với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm về ma túy, cùng các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Tại Kỳ họp này, HĐND huyện bầu bổ sung ông Lê Văn Hoàn - Trường Phòng Tài chính Kế hoạch huyện vào Ủy viên UBND huyện khóa V nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu HĐND huyện Mang Yang biểu quyết thông qua Nghị quyết kinh tế xã hội năm 2025. Ảnh Thanh Nhật

Đồng thời, Kỳ họp HĐND huyện đã biểu quyết thông qua 2 tờ trình của Thường trực HĐND huyện gồm: Tờ trình số 69/TTr-HĐND về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề năm 2025 của HĐND huyện, Tờ trình số 68/TTr-HĐND về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2025 của HĐND huyện.

Bên cạnh đó, Kỳ họp đã thông qua 8 tờ trình của UBND huyện gồm: Tờ trình về việc phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2025; về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương; về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 trên địa bàn huyện; về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 trên địa bàn huyện; về phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2025 trên địa bàn huyện; về phân giao kế hoạch vốn thực hiện nhiệm vụ “xây dựng thí điểm mô hình trung tâm thu mua - cung ứng nông sản an toàn cấp huyện” từ ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; về việc thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Mang Yang.