Theo kết quả khảo sát vào tháng 5 của tổ chức thăm dò Research View, hơn 85% người dân Hàn Quốc phản đối kế hoạch trên của Nhật Bản. Cứ 10 người thì có 7 người cho biết họ sẽ tiêu thụ ít hải sản hơn nếu việc xả nước thải được tiến hành.

Mặc dù gần đây, Seoul và Tokyo đã thực hiện các bước đi để hàn gắn mối quan hệ vốn bị hủy hoại bởi các tranh chấp lịch sử song kế hoạch của Nhật Bản về việc xả hơn một triệu tấn nước bị ô nhiễm từ nhà máy điện Fukushima vẫn còn gây tranh cãi đối với Hàn Quốc.

Trước tình hình đó, các cơ quan quản lý thủy sản của Hàn Quốc tăng cường nỗ lực giám sát các trang trại muối tự nhiên trước bất kỳ sự gia tăng chất phóng xạ nào và duy trì lệnh cấm hải sản từ vùng biển gần Fukushima.

Tuy nhiên, những nỗ lực này đã không ngăn được một số người mua tích trữ nhiều hơn mức họ cần khi lo lắng về những nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng tới sức khỏe tiềm nguồn từ kế hoạch xả nước thải của nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản.

Theo Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc (MOF), giá muối biển đã tăng gần 27% trong tuần đầu tiên của tháng 6 so với hai tháng trước. Nhưng bộ này cho rằng việc tăng giá phần nhiều là do thời tiết xấu trong những tháng gần đây và sản lượng giảm, chứ không phải do tâm lý hoảng loạn của người mua.