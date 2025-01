Gia Lai thu ngân sách năm 2024 đạt hơn 6.194 tỷ đồng

Ông Lê Minh Nhựt-Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Gia Lai điểm lại các kết quả nổi bật trong công tác thuế năm 2024. Ảnh: Sơn Ca

Năm 2024, Cục Thuế tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2024 trong bối cảnh tình hình kinh tế tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Ngay từ những ngày đầu năm, Cục Thuế tỉnh Gia Lai đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 290/UBND-KTTH về việc triển khai công tác quản lý ngân sách nhà nước, thực hiện các chính sách thuế hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tại Hội nghị, Cục Thuế tỉnh Gia Lai tập trung thảo luận, đánh giá rút kinh nghiệm thực hiện các nội dung chuyên đề về quản lý thuế trong năm 2024. Ảnh: Sơn Ca

Kết thúc năm 2024, tổng thu ngân sách toàn tỉnh đạt hơn 6.334 tỷ đồng, bằng 112,6% dự toán Bộ Tài chính, bằng 108,9% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 113,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng thu nội địa do Cục Thuế tỉnh Gia Lai thực hiện đạt hơn 6.194 tỷ đồng, bằng 111,1% dự toán Bộ Tài chính, bằng 107,5% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 112,4% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, có 14/17 khu vực, sắc thuế đạt, vượt tiến độ dự toán giao. Đây cũng là lần đầu tiên Cục Thuế tỉnh Gia Lai đạt số thu nội địa gần 6.200 tỷ đồng.

Nhân dịp này, Cục Thuế tỉnh Gia Lai được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ từ năm 2021 đến năm 2022. Ảnh: Sơn Ca

Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thuế, Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá, đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chống thất thu, quản lý giám sát hóa đơn điện tử, quản lý nợ thuế, thanh tra kiểm tra theo chuyên đề.

Ông Lê Minh Nhựt-Cục trưởng Cục Thuế tỉnh chúc mừng bà Nguyễn Thị Lê Sâm được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Sơn Ca

Năm 2025, Cục Thuế tỉnh Gia Lai được HĐND tỉnh giao dự toán phấn đấu thu ngân sách hơn 6.404 tỷ đồng. Cục Thuế tỉnh Gia Lai đã đề ra các nhóm giải pháp thực hiện có hiệu quả quản lý nguồn thu, chống thất thu ngân sách. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế và phục vụ người nộp thuế. Sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ-TW. Tạo sự chuyển biến về tinh thần, thái độ phục vụ người nộp thuế.

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Gia Lai chúc mừng các cá nhân được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ảnh: Sơn Ca

Nhân dịp này, Cục Thuế tỉnh Gia Lai đã công bố các quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân đã có thành xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác thuế. Theo đó, 1 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 7 tập thể và 37 cá nhân được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính.