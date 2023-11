Gia Lai: Thăm, tặng quà cho người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Theo dự kiến, ngày 18-11 TPHCM sẽ ra mắt Quỹ An sinh xã hội - một động thái nối dài từ Trung tâm an sinh hỗ trợ người khó khăn do trong và ngay sau đại dịch Covid-19; đồng thời cụ thể hóa tinh thần của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) xác định 'an sinh xã hội phải đảm bảo sự linh hoạt, thích ứng với các tình huống xấu xảy ra trên diện rộng, không để ai bị bỏ lại phía sau'.