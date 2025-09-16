Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai phối hợp đào tạo cố vấn khởi nghiệp

AN NHIÊN
(GLO)- Ngày 16-9, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia tổ chức Chương trình đào tạo cố vấn khởi nghiệp năm 2025. 

Tại chương trình, đông đảo cán bộ, doanh nhân, giảng viên, chuyên gia trong tỉnh được nghe Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khởi nghiệp Quốc gia Nguyễn Tài Tuệ chia sẻ các nội dung liên quan đến khởi nghiệp, vai trò của cố vấn trong chương trình khởi nghiệp hiện nay.

21f92c378b71012f5860.jpg
Đông đảo cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp trong tỉnh tham gia chương trình. Ảnh: A.N

Bên cạnh đó, chương trình còn tập trung trang bị kiến thức và kỹ năng mentoring, chuẩn hóa quy trình cố vấn, nâng cao chất lượng hoạt động, từng bước mở rộng và chuyên nghiệp hóa mạng lưới cố vấn khởi nghiệp tỉnh Gia Lai, kết nối với mạng lưới quốc gia và hướng tới hội nhập quốc tế.

Được biết, sau hơn 5 năm triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh giai đoạn 2019-2025”, Gia Lai đã xây dựng được mạng lưới gồm 77 cố vấn khởi nghiệp tại tỉnh và 76 nhà đầu tư thiên thần khởi nghiệp để sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn và đồng hành cùng các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp ở nhiều chương trình do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức như: chương trình ươm tạo, cố vấn tăng tốc, kết nối mentee-mentor...

Nhóm sinh viên Trường Đại học FPT Quy Nhơn hiện thực hóa ý tưởng “biến rác thải nhựa thành thời trang”. Ảnh: T.D

Khởi nghiệp thành công từ giảng đường đại học

(GLO)- Với thế mạnh và bản lĩnh, nhiều sinh viên của Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã mạnh dạn biến ý tưởng khởi nghiệp thành dự án “đường dài”, từng bước vươn ra thị trường và khẳng định thương hiệu.

