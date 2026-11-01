Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 có 100% xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 429/KH-UBND về triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2026-2035.

Theo đó, giai đoạn 2026-2030, tỉnh phấn đấu 100% số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế; ưu tiên nguồn lực cho các địa phương nằm trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại.

Giai đoạn 2031-2035, phấn đấu 100% xã, phường duy trì vững chắc và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.

Gia Lai phấn đấu 100% xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế vào năm 2030. Ảnh: Như Nguyện

Bộ tiêu chí gồm 10 nhóm nội dung, tập trung vào công tác quản lý, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, y tế dự phòng, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, dân số và chuyển đổi số. Trong đó, tỉnh chú trọng củng cố năng lực trạm y tế cấp xã, bảo đảm nhân lực, thuốc và trang thiết bị thiết yếu; phấn đấu các trạm y tế thực hiện từ 80% trở lên danh mục dịch vụ kỹ thuật của cấp xã, đồng thời tăng cường quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời và cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử.

Để thực hiện mục tiêu, UBND tỉnh đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; giao Sở Y tế chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định và tham mưu công nhận các xã, phường đạt chuẩn. UBND cấp xã có trách nhiệm rà soát thực trạng, xây dựng lộ trình khắc phục những tiêu chí chưa đạt, chủ động đề xuất nhu cầu đầu tư và huy động nguồn lực thực hiện.