Ngày 13-7, khi chiếc xe vận chuyển cánh quạt điện gió vào khu vực dự án Nhà máy điện gió Ia Le 1 (huyện Chư Pưh) để khắc phục sự cố tại trụ tuabin số WT04 thì hàng chục hộ dân đã đứng trước đầu xe đang di chuyển để yêu cầu tài xế dừng lại. Qua hình ảnh camera của người dân quay lại tại hiện trường, chiếc xe vẫn di chuyển bất chấp nguy hiểm trong khi có hàng chục người đứng phía trước ra sức ngăn cản.

Ông Nguyễn Minh Tứ-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh cho biết: “Sau khi có thông tin về việc nhiều hộ dân ngăn cản xe chở thiết bị điện gió vào, huyện đã cử lực lượng công an và chính quyền đến hiện trường giải quyết; đồng thời vận động, phân tích để người dân hiểu về các quy định trong việc bồi thường, hỗ trợ trong phạm vi khu vực thuộc hành lang an toàn cột tháp gió, để không gây cản trở cho việc thay thế thiết bị. Cho đến 5 giờ chiều ngày 13-7, huyện đã làm việc xong với người dân và doanh nghiệp để thống nhất phương án đưa xe chở cánh quạt vào một khu vực an toàn nhằm tránh ách tắc, đảm bảo không ảnh hưởng đến giao thông trên quốc lộ 14".

Bà Phạm Thị Hòa (thôn Phú Bình, xã Ia Le, huyện Chư Pưh) cho hay, mặc dù đã có biên bản làm việc giữa các bên và lái xe đã đưa xe vào khu vực an toàn chờ đến khi được chính quyền cho phép mới tiếp tục vận chuyển, nhưng hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng trong khu vực dự án vẫn lo lắng và thay phiên nhau túc trực từ đêm hôm qua tới nay để canh xe không cho đi.

“Tôi cũng là một hộ dân hàng ngày sống cứ lo nơm nớp trong khu vực dự án. Vì trụ 1 điện gió của dự án được lắp đặt cách đất của gia đình tôi 10 m, cách nhà ở 80 m. Trụ điện gió này cao 117 m, bán kính cánh quạt 75 m, như vậy riêng không gian dưới cánh quạt đã chiếm vào đất của gia đình tôi 65 m. Hàng ngày, gia đình tôi phải sinh sống, làm việc trong không gian gần cánh quạt cảm thấy vô cùng bất an, những lúc trời mưa to gió lớn, nước từ cánh quạt xối lên mái tôn nghe rất sợ. Nhất là ngày 28-4 vừa qua, một cánh quạt của dự án này bị gãy chúng tôi càng lo lắng hơn về sự an toàn của mình. Chúng tôi đã làm đơn kiến nghị lên các cấp đề nghị phía chủ đầu tư bồi thường thỏa đáng, nhưng vụ việc kéo dài đến nay chưa được giải quyết”-bà Hòa nói.

Một số hộ dân cho rằng, xảy ra vụ việc chặn đầu xe, lấy gạch đá, cây cối ngăn cản là do chủ đầu tư dự án chưa có phương án bồi thường, hỗ trợ thỏa đáng cho người dân có đất sản xuất và tài sản trên đất trong phạm vi hành lang an toàn cột tháp gió. Trong khi đó, ông Chẩu Văn Sơn-quản lý Dự án Nhà máy điện gió Ia Le 1-cho hay: “Khi xe chở cánh quạt vào thì người dân đã ra ngăn cản, nhưng do thiết bị rất cồng kềnh nên không thể lùi xe lại được, mà bắt buộc phải tiến vào chọn một vị trí an toàn để đỗ. Đối với việc bồi thường trong hành lang an toàn cột tháp gió hiện công ty đang chờ cấp có thẩm quyền ban hành các quy định cụ thể. Đợt trước, công ty cũng đã đưa ra phương án hỗ trợ một mức nhất định nhưng vẫn còn một số hộ chưa đồng ý. Vừa rồi, công ty có đề xuất thuê lại đất sản xuất của người dân trong 50 năm và vẫn tiếp tục cho người dân canh tác bình thường trên đất này nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận. Việc ngăn cản như thế này là gây sức ép cho doanh nghiệp, lại vừa làm khó cho chính quyền”.

Dự án Nhà máy điện gió Ia Le 1 thuộc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển điện gió Cao Nguyên 1 có công suất 100 MW với 28 trụ tua bin gió, đã đưa vào vận hành thương mại toàn bộ dự án.

Theo biên bản làm việc nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông việc vận chuyển cánh quạt gió, sau khi nghe ý kiến của các hộ dân, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh đề nghị Công an huyện thực hiện một số nội dung như di chuyển xe chở cánh quạt gió vào 30 đến 50 mét gần khu vực Chùa Linh Hưng để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 14. Giao Công an huyện lập biên bản xử lý đối với đơn vị vận chuyển cánh quạt gió. Chịu trách nhiệm trước UBND huyện đối với việc xe chở cánh quạt gió tự ý di chuyển khi chưa được sự đồng ý của UBND huyện (từ khu vực Chùa Linh Hưng đến trụ WT04-nơi thi công).

Như Báo Gia Lai đã đưa tin, trước đó, vào ngày 28-4, trụ tuabin số WT04 của Nhà máy điện gió Ia Le 1 được dừng hoạt động để đơn vị cung cấp thiết bị tiến hành bảo dưỡng định kỳ. Tuy nhiên, trong quá trình hiệu chỉnh góc quay hướng gió của cánh quạt thì gặp thời tiết cực đoan như sấm sét, gió giật mạnh, thay đổi hướng gió đột ngột, vì vậy thiết bị cánh quạt trong lúc chưa hoàn thành hiệu chỉnh bị gió cuốn mạnh, va đập với thân trụ và gây sự cố cánh quạt vào lúc 19 giờ cùng ngày. Sự cố chỉ xảy ra cục bộ tại 1 vị trí, không gây thiệt hại về người và tài sản hoa màu của người dân xung quanh.