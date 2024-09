Gia Lai kiểm tra toàn diện công tác Biên phòng năm 2024

Cụ thể, Đoàn công tác số 1 do Đại tá Nguyễn Đặng Hùng-Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra tại Đồn Biên phòng Ia O, Đồn Biên phòng Ia Chía và Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động. Đoàn công tác số 2 do Đại tá Trần Tiến Hải-Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Đồn Biên phòng Ia Nan và Đồn Biên phòng Ia Pnôn. Đoàn công tác số 3 do Đại tá Trần Thanh Bình-Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tại Đồn Biên phòng Ia Lốp, Ia Mơ và Đồn Biên phòng Ia Púch.

Tại các đơn vị, các đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách về việc quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); đóng quân, canh phòng, luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ, xử lý tình huống về SSCĐ; công tác tuần tra, kiểm soát quản lý, bảo vệ biên giới; kiểm tra kết quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; kết quả duy trì chấp hành các quy chế, quy định, chế độ, nền nếp sinh hoạt, học tập, xây dựng đơn vị chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; công tác phòng, chống ma túy và tội phạm, công tác trinh sát, hậu cần, kỹ thuật, tài chính…

Qua kiểm tra, các đoàn công tác đã kết luận sơ bộ kết quả, nhất là chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và yêu cầu các đơn vị thực hiện các biện pháp khắc phục hạn chế. Đồng thời, các đoàn kiểm tra cũng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị các cấp, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ công tác Biên phòng; phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới.

Cùng với đó, yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục duy trì, thực hiện nghiêm quy định về SSCĐ, nắm chắc tình hình, dư luận, tư tưởng quần chúng nhân dân trên địa bàn, tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm… Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện tốt các chương trình phối hợp phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới.

Đợt kiểm tra nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng; công tác Đảng, công tác chính trị; công tác SSCĐ, xây dựng chính quy của các đơn vị trong năm 2024.