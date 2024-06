Sôi nổi phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng Biên phòng

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, lực lượng BĐBP còn góp công lớn trong xây dựng, củng cố hệ thống chính trị và phát triển kinh tế-xã hội ở khu vực biên giới.

Những tấm gương điển hình

Đại úy Nguyễn Văn Luân-Đội trưởng Đội Vận động quần chúng (Đồn Biên phòng Ia Lốp, huyện Chư Prông) là một điển hình của lực lượng BĐBP tỉnh trong thực hiện phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024. Qua nắm bắt tình hình địa bàn, Đại úy Luân cùng các thành viên Đội Vận động quần chúng thấu hiểu nguyện vọng muốn biết “cái chữ” của dân làng Khôn, xã Ia Mơ. Vì vậy, các anh đã mở một lớp xóa mù chữ cho người dân.

Đại úy Luân kể: Được sự đồng ý của Ban Chỉ huy Đồn, ngày 24-4-2023, lớp xóa mù chữ cho người dân làng Khôn được khai giảng tại nơi làm việc của Tổ công tác địa bàn; thời gian học chủ yếu vào các buổi tối trong tuần.

“Trước khi mở lớp, tôi và Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Vũ Văn Hoằng được cử đi tập huấn nghiệp vụ công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục quốc gia giai đoạn 1 cho cán bộ BĐBP. Từ những kiến thức đã học, chúng tôi thay phiên nhau dạy môn Tiếng Việt và môn Toán cho người dân.

Đến tháng 2-2024, qua 2 đợt, chúng tôi đã xóa mù chữ cho 25 người dân làng Khôn. Hiện có 15 người tham gia lớp xóa mù chữ đợt thứ 3. Bên cạnh dạy chữ, chúng tôi lồng ghép tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam, Quy chế khu vực biên giới đất liền, Luật Hôn nhân và gia đình…

Chúng tôi rất phấn khởi khi đã góp công nhỏ trong việc hỗ trợ dân cư trên địa bàn xóa mù chữ, hiểu biết thêm về chính sách, pháp luật của Nhà nước”-Đại úy Luân chia sẻ.

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ), Thiếu tá Phan Văn Hùng-Phó Đồn trưởng nghiệp vụ được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích trong 5 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân năm 2024.

Thiếu tá Hùng chia sẻ: “Trong quá trình công tác, tôi luôn chấp hành nghiêm chỉnh chỉ đạo, mệnh lệnh của cấp trên. Tôi đã tham mưu, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các kế hoạch đấu tranh phòng-chống tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội trên địa bàn đơn vị đứng chân.

Tôi cũng chỉ đạo các lực lượng trong đơn vị nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý chặt chẽ các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới; triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các kế hoạch nghiệp vụ, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trong các dịp lễ, Tết; tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các thôn, làng trên địa bàn xã Ia Dom”.

Những đóng góp nổi bật của Thiếu tá Hùng cùng sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ đã đóng góp vào thành tích chung của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh trong phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024. Từ năm 2019 đến nay, đơn vị đã phát hiện và xử lý 282 vụ/448 đối tượng vi phạm quy định về xuất-nhập cảnh, vận chuyển hàng cấm, buôn lậu, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, vận chuyển lâm sản trái phép, vận chuyển trái phép vật tư y tế; hoàn chỉnh hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Đẩy mạnh phong trào TĐQT

Đại tá Rơ Mah Tuân-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh-thông tin: Từ năm 2019 đến 2024, lực lượng BĐBP tỉnh đã đạt được những thành tích nổi bật trong phong trào TĐQT.

Năm 2020, trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng khác của tỉnh thành lập 27 tổ, chốt và cử 264 cán bộ, chiến sĩ tham gia túc trực ở trên biên giới, thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép” bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động xuất-nhập cảnh trái phép và phòng-chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, lực lượng BĐBP tỉnh đã xác lập và đấu tranh thành công 4 chuyên án về hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ trên khu vực biên giới huyện Đức Cơ, tội phạm mua bán người; đấu tranh với hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; đấu tranh với hoạt động vận chuyển pháo trái phép qua biên giới.

Bên cạnh đó, lực lượng BĐBP tỉnh còn tham gia có hiệu quả các chương trình, mô hình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc như: “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Bếp ăn tình thương”, “Nói không với tảo hôn”, lớp học xóa mù chữ, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”…

“Phong trào TĐQT là động lực quan trọng thúc đẩy các cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Các phòng, ban, đơn vị của BĐBP tỉnh đã thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm trên khu vực biên giới; tích cực xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội ở khu vực biên giới và thực hiện tốt các khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng ủy BĐBP tỉnh.

Qua các phong trào thi đua đã có nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong đơn vị được khen thưởng. Từ năm 2019 đến nay, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh được tặng 1 cờ thi đua của Bộ Quốc phòng và 1 cờ thi đua của UBND tỉnh; nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Tư lệnh BĐBP và Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen”-Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho hay.

Cũng theo Đại tá Rơ Mah Tuân, trong thời gian tới, BĐBP tỉnh quyết tâm khắc phục khó khăn, tồn tại nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nội dung thi đua giai đoạn 2024-2029, xây dựng BĐBP tỉnh vững mạnh toàn diện, Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Qua đó nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của BĐBP tỉnh, đủ khả năng đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.