Gia Lai kiểm tra chuyên đề khoảng 30 cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập

(GLO)- Từ tháng 10 đến hết tháng 12-2026, Sở Y tế tỉnh Gia Lai sẽ phối hợp kiểm tra chuyên đề việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập.

Đây là hoạt động nằm trong Kế hoạch 387/KH-UBND của UBND tỉnh Gia Lai. Dự kiến khoảng 30 cơ sở sẽ được kiểm tra trong đợt này. Trường hợp phát sinh khiếu nại, tố cáo, tranh chấp hoặc phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, số lượng cơ sở được kiểm tra có thể được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu thực tế.

Theo kế hoạch, đợt kiểm tra được triển khai từ tháng 10 đến hết tháng 12-2026 nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động khám chữa bệnh ngoài công lập; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có), đồng thời hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng quy định, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Từ tháng 10 đến hết tháng 12-2026, Sở Y tế sẽ phối hợp kiểm tra chuyên đề việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập. Ảnh: Như Nguyện

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh; việc sử dụng giấy phép hoạt động, giấy phép hành nghề của người hành nghề; thực hiện các quy định chuyên môn kỹ thuật và các nguyên tắc trong hành nghề khám chữa bệnh.

Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra sẽ rà soát việc ký kết hợp đồng, phân loại, thu gom, lưu giữ, bàn giao và xử lý chất thải y tế; kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm, bao gồm cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự, công tác bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị và việc tuân thủ các quy định chuyên môn liên quan.

UBND tỉnh yêu cầu công tác kiểm tra phải bảo đảm khách quan, đúng quy định pháp luật, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ sở được kiểm tra; đồng thời tránh tình trạng chồng chéo, bỏ sót đối tượng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh.

Sở Y tế được giao chủ trì triển khai kế hoạch, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm theo quy định, đồng thời tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh.