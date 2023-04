Gia Lai giao ban công tác nội chính quý I-2023

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và cơ quan khối nội chính của tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong quý I, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng thực hiện nghiêm, có hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Tình hình tội phạm xâm phạm trật tự xã hội giảm về số vụ, số người chết và thiệt hại về tài sản so với cùng kỳ năm 2022.

Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp công tác, bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực, địa bàn. Tích cực đấu tranh, xử lý các loại tội phạm, tăng cường tuần tra, kiểm soát giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông.

Ngành Thanh tra triển khai thực hiện 47 cuộc thanh tra về chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng ngân sách, nguồn kinh phí và các lĩnh vực khác tại 131 đơn vị. Đã kết thúc và kết luận 16 cuộc tại 29 đơn vị; qua thanh tra, phát hiện sai phạm tại 26 đơn vị với tổng số tiền hơn 5,7 tỷ đồng. Thanh tra chuyên ngành tiến hành 38 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 256 tổ chức, cơ sở và 349 cá nhân; qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 10 tổ chức, cơ sở và 10 cá nhân vi phạm; các sai phạm, vi phạm được kiến nghị, xử lý theo quy định.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung ghi nhận sự nỗ lực của các cấp, các ngành, lực lượng chức năng đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực triển khai công tác nội chính; qua đó, công tác quốc phòng, an ninh được đảm bảo, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững, ổn định.

Về nhiệm vụ trong thời gian đến, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chủ động chỉ đạo rà soát, nắm tình hình, giải quyết dứt điểm các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn phát sinh trong dân.

Chủ động phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt, trấn áp các loại tội phạm, như: Hoạt động băng nhóm, liên quan “tín dụng đen”, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, xâm hại tình dục trẻ em, trộm cắp tài sản, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông, internet… Chủ động phòng-chống có hiệu quả các tệ nạn xã hội, phòng-chống cháy nổ; triển khai quyết liệt các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.