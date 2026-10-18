Gia Lai điều chuyển 4 cơ sở nhà, đất cho các đơn vị, địa phương quản lý

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa quyết định điều chuyển 4 cơ sở nhà, đất là tài sản công tiếp nhận từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Kho bạc Nhà nước Khu vực XIV sang Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và UBND 2 xã Phú Túc, Đak Đoa để quản lý, sử dụng, xử lý theo quy định.

Theo Quyết định số 4256/QĐ-UBND ngày 8-10-2026 của UBND tỉnh, trụ sở làm việc cũ của Kho bạc Nhà nước Kbang (xã Kbang) và trụ sở làm việc cũ của Kho bạc Nhà nước Chư Prông (xã Chư Prông) được điều chuyển cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) để bố trí trụ sở làm việc cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Kbang và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Chư Prông.

Trụ sở làm việc cũ của Kho bạc Nhà nước Krông Pa (xã Phú Túc) được bàn giao cho UBND xã Phú Túc quản lý, sử dụng. Ảnh: Minh Phương

2 cơ sở còn lại gồm: Trụ sở làm việc cũ của Kho bạc Nhà nước Krông Pa (xã Phú Túc) được bàn giao cho UBND xã Phú Túc; trụ sở làm việc của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đak Đoa (cũ) được bàn giao cho UBND xã Đak Đoa quản lý.

Sở Tài chính là cơ quan có tài sản điều chuyển. UBND tỉnh yêu cầu trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực, các cơ quan, đơn vị liên quan phải thực hiện bàn giao, tiếp nhận tài sản theo đúng quy định; đồng thời hạch toán tăng, giảm tài sản theo quy định hiện hành.

Các đơn vị tiếp nhận có trách nhiệm đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, kê khai biến động và quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.