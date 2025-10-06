Gia Lai chuyển đổi hơn 13.000 ha cây trồng kém hiệu quả

(GLO)- Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, từ đầu năm 2025 đến nay, nông dân các địa phương trong tỉnh đã chuyển đổi 13.108 ha cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao.

Trong đó, 5.969 ha đất lúa thường xuyên bị hạn và 6.253 ha đất trồng mì, 381 ha đất trồng điều, 156 ha đất trồng chè, 125 ha hồ tiêu, 86 ha mía, 99 ha cao su… kém hiệu quả đã được người dân chuyển đổi sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn như: khoai lang với 963 ha, rau các loại 2.101 ha, bắp 904 ha, đậu phộng 3.194 ha, cây ăn quả 635 ha, cỏ chăn nuôi 495 ha, đậu đỗ các loại 517 ha, cây hàng năm khác 3.200 ha…

Nông dân xã Chư Prông chuyển diện tích hồ tiêu chết sang trồng sầu riêng mang lại giá trị kinh tế cao. Ảnh: N.D

Việc chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của từng vùng, từng địa phương là một trong những giải pháp giúp nâng cao chất lượng và giá trị nông sản của tỉnh trên thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Đồng thời, hướng đến mục tiêu sản xuất hàng hóa tập trung, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị kinh tế trên một diện tích đất.