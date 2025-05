Australia là một trong những quốc gia phát triển dễ bị tổn thương nhất bởi biến đổi khí hậu

Mới đây nhất, tại New South Wales, khu vực bờ Đông Nam Australia, lũ quét đã khiến cướp đi sinh mạng của 5 người (tính đến ngày 24-5), khiến khoảng 50.000 người ở các thị trấn bị cô lập, và làm thiệt hại hàng chục ngàn tài sản.

Các cơ quan khẩn cấp của bang New South Wales đang tiếp tục đánh giá thiệt hại. Theo thông tin của cảnh sát, ca tử vong mới nhất liên quan đến lũ lụt là một người đàn ông ngoài 80 tuổi, thi thể được phát hiện cách Taree khoảng 50km. Đây là một trong những thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Thủ tướng Anthony Albanese đã phải hủy chuyến đi đến Taree trong ngày 23-5 do lũ lụt. Ông đã gửi lời thăm hỏi gia đình các nạn nhân và cộng đồng.

Taree là một trong những thị trấn bị ảnh hưởng lũ lụt nặng nề nhất. (Ảnh: Reuters)

Cách đây 2 tháng, Australia vừa cùng lúc đối mặt với lũ lụt và cháy rừng.

Trong khi một khu vực rộng lớn nằm ở phía Bắc bang Queensland, gần thành phố Townsville phải đối mặt với đợt lũ lụt lịch sử, nhiều khu vực ở các vùng này đã bị ngập dưới 0,5m nước, hơn 10 nghìn ngôi nhà đã bị cắt điện, ngập nước.

Thì ở phía Nam nước này lại trải qua những ngày nắng nắng kỷ lục. Bang Victoria chứng kiến những ngày nắng nóng nhất (so với cùng kỳ các năm trước), khi nhiệt độ lên đến hơn 37 độ C khiến cho cháy rừng diễn ra tại vùng phía Đông Nam của bang này. Thành phố Adelaide cũng trải qua những ngày nắng nóng kỷ lục khi nhiệt độ có nơi lên đến 41,2 độ C.

Cảnh cháy rừng ở Australia. (Ảnh: Livingabroad.com)

Nhiệt độ bề mặt đất tại Australia đã tăng 1,5 độ C kể từ năm 1910. Số liệu từ Cơ quan Khí tượng Australia cũng cho biết, nhiệt độ trong tháng 1/2025 tại nước này đã cao hơn 2 độ C so với cùng kỳ các năm và trở thành tháng 1 nóng thứ hai trong lịch sử của Australia.

Trên website của Trung tâm Thống kê Giáo dục Quốc gia của Hoa Kỳ (NCES), bài viết ngày 28-2 đã phân tích về mức độ dễ bị tổn thương của Australia trước biến đổi khí hậu. Bài viết đưa ra cảnh báo rằng Australia đang trở thành một trong những quốc gia phát triển dễ bị tổn thương nhất bởi biến đổi khí hậu. Nước này phải đối mặt với những đợt hạn hán, cháy rừng, nhiệt độ nước biển ấm lên, các rạn san hô bị phá hủy và lũ lụt, khi mô hình thời tiết toàn cầu thay đổi.

Trước tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng, Australia đã bắt đầu đầu tư vào công nghệ phát thải thấp, đồng thời đặt mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và đã cam kết giảm 26-28% lượng khí thải nhà kính so với mức năm 2005 vào năm 2030.

Tuy nhiên, nước này đã không đẩy nhanh mục tiêu lên năm 2030. Hiện, Australia vẫn là một trong những nước xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch hàng đầu thế giới, gián tiếp đóng góp đáng kể vào lượng khí thải nhà kính toàn cầu./.