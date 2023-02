Gia Lai ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

(GLO)- Sáng 3-2, Điện lực Pleiku tổ chức huấn luyện, kiểm tra định kỳ quy trình an toàn điện, bồi dưỡng nghề kết hợp diễn tập các phương án phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xử lý sự cố cho gần 70 công nhân kỹ thuật của đơn vị.

(GLO)- Dù nhịp sống ngày thường đã trở lại nhưng dư âm Tết vẫn còn “bảng lảng” nhiều nơi, trong đó có việc một số người vẫn sa đà nâng ly chúc tụng “không say không về”.

(GLO)- Theo thông tin ban đầu từ Công an quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, gần 23 giờ đêm 2/2 nhận được tin báo xảy ra cháy tại căn hộ 2414 tòa HH3C, Khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an quận Hoàng Mai và Trung tâm số 5, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều 1 xe thang, 3 xe chữa cháy, 1 xe cứu hộ đến hiện trường.

(GLO)- Việc kết nghĩa giữa Công an huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) với làng Huynh Đak (xã Kông Yang) không chỉ giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự mà còn góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì Nhân dân phục vụ”.