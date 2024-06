Gần 9.000 hộ dân huyện Kông Chro trang bị bình chữa cháy

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong tình hình mới” và phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”, thời gian qua, huyện Kông Chro đã đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, vận động người dân, hộ gia đình và các cơ sở sản xuất, kinh doanh nâng cao ý thức, kỹ năng PCCC, đồng thời tự trang bị các phương tiện, thiết bị chữa cháy thiết yếu nhằm chủ động xử lý sự cố khi không may xảy ra cháy nổ.

Theo đó, thời gian qua, Công an huyện Kông Chro tham mưu cho Ban Chỉ đạo huyện đã phát động và giao trách nhiệm cho các cơ quan ban ngành, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền đến từng hộ dân ý nghĩa, tầm quan trọng của việc trang bị bình chữa cháy. Ngoài ra các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ tặng hàng trăm bình chữa cháy cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cùng với đó thông qua mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”, lực lượng Công an các cấp đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng về PCCC và cứu nạn cứu hộ, sử dụng bình chữa cháy cho người dân.

Tận dụng tối đa “thời điểm vàng” trong công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, lực lượng Công an các cấp tiếp tục xây dựng thế trận toàn dân PCCC gắn với phát động sâu rộng phong trào "Nhà tôi có bình chữa cháy” để mỗi gia đình tự trang bị bình chữa cháy xách tay, bảo đảm từng nhà an toàn, từng thôn, làng an toàn...