Đức Cơ triển khai 8 nhiệm vụ chính phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư

Sáng 20-4, Đoàn kiểm tra, giám sát do Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Phạm Trần Anh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Chư Prông về tình hình thực hiện công tác phòng-chống tai nạn, thương tích và phòng-chống đuối nước trẻ em.

(GLO)- Ngày 16-4, Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban Chỉ đạo Phòng-chống tội phạm, trật tự xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Hoa Lư tổ chức phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại làng Ốp (phường Hoa Lư).