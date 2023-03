Sáng 30.3, lãnh đạo Công an H.Cẩm Mỹ (Đồng Nai) cho biết đang phối hợp với Công an Đồng Nai xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc "2 người dân bấm được 4 biển số xe máy đẹp".

Trước đó, vào chiều 29.3, mạng xã hội chia sẻ chóng mặt thông tin được cho xảy ra tại xã Sông Nhạn (H.Cẩm Mỹ). Theo đó có 2 người (1 nam, 1 nữ) đến trụ sở Công an xã Sông Nhạn bấm biển số, kết quả bấm được 4 biển số cực đẹp: gồm 60B6 - 888.89, 60B6 - 888.86, 60B6 - 888.88 và 60B6 - 888.68.

Cũng theo thông tin chia sẻ mạng xã hội chia sẻ, 4 chiếc xe máy bấm được các biển số đẹp trên đều có giá trị rất lớn trên thị trường. Cụ thể các xe này mang nhãn hiệu SH 150i, Suzuki RGV 120 và YaZ.

Sau khi xuất hiện thông tin trên, các đội nghiệp vụ Công an H.Cẩm Mỹ đã cử cán bộ đến Công an xã Sông Nhạn để nắm tình hình cũng như kiểm tra quy trình bấm biển số.

Hiện vụ 2 người dân bấm được 4 biển số xe máy cực "đẹp" đang được điều tra, làm rõ.

Thông tư 15/2022 do Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính; trình tự đăng ký, thu hồi con dấu...

Một trong những quy định đáng chú ý tại thông tư mới này là trao quyền cho công an xã, phường, thị trấn (gọi chung là công an xã) đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức (từ 21.5.2022). Thẩm quyền này trước đây là của công an cấp tỉnh và cấp huyện.