Đồng chí Trần Đức Phú giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đak Sơmei

(GLO)- T rong 2 ngày (12 và 13-8), Đảng bộ xã Đak Sơmei (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 99 đại biểu đại diện cho 280 đảng viên thuộc 20 tổ chức Đảng trực thuộc. Đồng chí Trần Đức Phú được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Dự Đại hội có các đồng chí: Đặng Vĩnh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lâm Hải Giang-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đak Sơmei khóa I ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Quốc Toản

Đảng bộ xã Đak Sơmei được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 đảng bộ của xã Đak Sơmei (cũ) và Hà Đông.

Nhiệm kỳ 2020-2025, xã đã đạt và vượt 20/25 chỉ tiêu nghị quyết. Trong đó, tốc độ tăng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân đạt 6,86%/năm; thu ngân sách đạt 150,27%; thu nhập bình quân đầu người đạt 23 triệu đồng/năm, tăng 1,24 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân mỗi năm 4,88%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đại hội đã biểu quyết và thông qua 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm và 18 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 10,2%/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều xuống còn 4,88%; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 95%; tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 95% trở lên; phấn đấu đến năm 2030 thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn.

Đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Quốc Toản

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Vĩnh Sơn đề nghị Đảng bộ xã Đak Sơmei tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế.

Trong đó, phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; khai thác lợi thế, tiềm năng đất đai, khí hậu để phát triển các loại cây công nghiệp, cây dược liệu có giá trị kinh tế cao gắn với phát triển du lịch; vận động người dân tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã để liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh chuyển đổi số; giữ vững quốc phòng-an ninh và từng bước nâng cao đời sống của nhân dân.

Đồng chí Đặng Vĩnh Sơn nhấn mạnh, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã cần khẩn trương triển khai các chương trình hành động, có những cách làm mới, hiệu quả nhằm khơi dậy khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân, phấn đấu đưa xã Đak Sơmei ngày càng phát triển toàn diện.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Đak Sơmei nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 25 đồng chí; đồng chí Trần Đức Phú được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.