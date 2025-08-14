Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Đồng chí Trần Đức Phú giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đak Sơmei

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC ĐỊNH
QUỐC TOẢN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trong 2 ngày (12 và 13-8), Đảng bộ xã Đak Sơmei (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 99 đại biểu đại diện cho 280 đảng viên thuộc 20 tổ chức Đảng trực thuộc. Đồng chí Trần Đức Phú được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Dự Đại hội có các đồng chí: Đặng Vĩnh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lâm Hải Giang-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

hinh-anh-dong-chi-dang-vinh-son-truong-ban-noi-chinh-tinh-uy-tang-hoa-chuc-mung-ban-chap-hanh-dang-bo-xa-dak-somei-nhiem-ky-2025-2030-1.jpg

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đak Sơmei khóa I ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Quốc Toản

Đảng bộ xã Đak Sơmei được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 đảng bộ của xã Đak Sơmei (cũ) và Hà Đông.

Nhiệm kỳ 2020-2025, xã đã đạt và vượt 20/25 chỉ tiêu nghị quyết. Trong đó, tốc độ tăng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân đạt 6,86%/năm; thu ngân sách đạt 150,27%; thu nhập bình quân đầu người đạt 23 triệu đồng/năm, tăng 1,24 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân mỗi năm 4,88%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đại hội đã biểu quyết và thông qua 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm và 18 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 10,2%/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều xuống còn 4,88%; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 95%; tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 95% trở lên; phấn đấu đến năm 2030 thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn.

hinh-anh-dai-hoi-xa-dak-somei-bieu-quyet-thong-qua-cac-chi-tieu-nhiem-ky-2025-2030-1.jpg
Đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Quốc Toản

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Vĩnh Sơn đề nghị Đảng bộ xã Đak Sơmei tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế.

Trong đó, phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; khai thác lợi thế, tiềm năng đất đai, khí hậu để phát triển các loại cây công nghiệp, cây dược liệu có giá trị kinh tế cao gắn với phát triển du lịch; vận động người dân tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã để liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh chuyển đổi số; giữ vững quốc phòng-an ninh và từng bước nâng cao đời sống của nhân dân.

Đồng chí Đặng Vĩnh Sơn nhấn mạnh, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã cần khẩn trương triển khai các chương trình hành động, có những cách làm mới, hiệu quả nhằm khơi dậy khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân, phấn đấu đưa xã Đak Sơmei ngày càng phát triển toàn diện.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Đak Sơmei nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 25 đồng chí; đồng chí Trần Đức Phú được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Xã Mang Yang hướng tới nền kinh tế bền vững, hạ tầng hiện đại

Xã Mang Yang hướng tới nền kinh tế bền vững, hạ tầng hiện đại

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Trên cơ sở thành tựu, kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2020 - 2025, bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm chính trị cao, xã Mang Yang hướng tới xây dựng nền kinh tế bền vững, hạ tầng hiện đại, đời sống người dân nâng cao, trở thành xã động lực của tỉnh Gia Lai.

Đồng chí Rah Lan H’Chiểu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Chư Prông

Đồng chí Rah Lan H’Chiểu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Chư Prông

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 12-8, Đảng bộ xã Chư Prông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 180 đại biểu đại diện 1.657 đảng viên thuộc 59 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Tại Đại hội, đồng chí Rah Lan H’Chiểu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã khóa I.

Xây dựng xã biên giới Ia Dom vững mạnh toàn diện

Xây dựng xã biên giới Ia Dom vững mạnh toàn diện

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 12-8, Đảng bộ xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 100 đại biểu đại diện cho 325 đảng viên của 16 tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ xã. Đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Xã Kbang phấn đấu không còn hộ nghèo vào cuối nhiệm kỳ 2025-2030

Xã Kbang phấn đấu không còn hộ nghèo vào cuối nhiệm kỳ 2025-2030

Chính trị

(GLO)- Sáng 12-8, Đảng bộ xã Kbang (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đặt mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ, xã phấn đấu không còn hộ nghèo.

Xây dựng Đảng bộ vững mạnh trong bối cảnh mới, vị thế mới

Xây dựng Đảng bộ vững mạnh trong bối cảnh mới, vị thế mới

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO) – Ngày 12-8, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Sự kiện khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo của hệ thống chính trị và mở ra chặng đường mới trong xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

null