Đội văn nghệ xung kích Công an tỉnh: Biểu diễn hay, tuyên truyền giỏi

Tin liên quan Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

Thiếu tá Phạm Đình Nguyên-Phó Đội trưởng Đội điều lệnh quân sự, võ thuật-văn thể (Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh) thông tin: Tháng 9-2022, Đội văn nghệ xung kích được thành lập với 30 thành viên. Đây là những cán bộ, chiến sĩ có năng khiếu về văn hóa-văn nghệ, khả năng diễn thuyết, truyền đạt, phổ biến kiến thức pháp luật bằng tiếng phổ thông, tiếng dân tộc thiểu số được tuyển chọn từ các đơn vị nghiệp vụ. “Thời gian qua, chúng tôi đã tổ chức nhiều buổi biểu diễn văn nghệ kết hợp với tuyên truyền kiến thức pháp luật ở cơ sở. Các buổi biểu diễn thu hút đông đảo người dân đến xem. Đây là động lực để chúng tôi nỗ lực hơn nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến kiến thức pháp luật cho người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa”-Thiếu tá Nguyên chia sẻ.

Để hoạt động của Đội văn nghệ xung kích mang lại hiệu quả cao, Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị đã xây dựng kế hoạch chi tiết, khảo sát địa bàn, phong tục tập quán, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân cùng những vấn đề nổi lên về an ninh trật tự để tham mưu Giám đốc Công an tỉnh phê duyệt; phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương rà soát, lập danh sách đối tượng để tiếp xúc, tranh thủ, lựa chọn chủ đề, nội dung tuyên truyền. Trên cơ sở đó, các thành viên bố trí thời gian tập luyện. Cùng với các tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm kịch chủ yếu tập trung vào một số nội dung như: vạch trần luận điệu xuyên tạc của FULRO lưu vong kích động đồng bào chia rẽ đoàn kết dân tộc; cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; lợi ích của việc làm căn cước công dân; tình hình tai nạn giao thông; tệ nạn xã hội và các quy định của pháp luật…

Bên cạnh đó, lực lượng Công an còn chiếu phim, tặng quà cho các cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoặc có nhiều đóng góp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Anh Trul (xã Ia Pết, huyện Đak Đoa) nhận xét: “Các tiết mục văn nghệ, phim ngắn do cán bộ, chiến sĩ Công an biểu diễn, trình chiếu rất hay và mang lại ý nghĩa thiết thực. Tôi nghĩ là sau những đợt tuyên truyền như thế này giúp bà con nắm rõ hơn về chính sách, pháp luật để chấp hành cho đúng. Như ở xã tôi, sau buổi biểu diễn văn nghệ kết hợp với tuyên truyền pháp luật của Đội văn nghệ xung kích Công an tỉnh, tình trạng thanh niên uống rượu rồi điều khiển phương tiện giao thông giảm mạnh. Ngay cả tình trạng nẹt pô, chạy xe lạng lách gây nguy hiểm cho người đi đường cũng giảm”.

Đến nay, Đội văn nghệ xung kích Công an tỉnh đã thực hiện hàng chục buổi biểu diễn văn nghệ kết hợp tuyên truyền ở các địa phương trong tỉnh, thu hút sự tham dự của đông đảo người dân. Song song với đó, trong các buổi tuyên truyền, lực lượng Công an tỉnh cũng lồng ghép tặng 170 mũ bảo hiểm, 150 suất quà cho người uy tín, hộ nghèo, trao 40 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi với tổng trị giá trên 100 triệu đồng và phát hàng trăm tờ rơi tuyên truyền pháp luật, vận động thu hồi hàng chục vũ khí, công cụ hỗ trợ các loại.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh-cho biết: Hoạt động của Đội văn nghệ xung kích đã phát huy vai trò của Công an cơ sở trong tham mưu, đề xuất, phối hợp với cấp ủy, chính quyền chăm lo đời sống người dân, xây dựng thế trận an ninh vững chắc. Đây cũng là kết quả sinh động, cụ thể hóa Nghị quyết số 05/NQ-ĐUCA ngày 28-9-2021 của Đảng ủy Công an Trung ương về nâng cao chất lượng công tác văn hóa-văn nghệ đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Có thể nói, sau hơn 1 năm thực hiện nhiệm vụ, Đội văn nghệ xung kích ngày càng khẳng định vai trò, hiệu quả hoạt động và là cầu nối mật thiết, gắn kết lực lượng Công an với Nhân dân trong giữ gìn an ninh trật tự xã hội, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Từ những hiệu quả bước đầu mang lại của Đội văn nghệ xung kích, Công an một số địa phương cũng đã thành lập đội văn nghệ xung kích để nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền chính sách, kiến thức pháp luật ở cơ sở.