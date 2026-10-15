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Thế giới

Đình công quy mô lớn làm gián đoạn trường học, bệnh viện tại Ireland

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo Irish Times, Reuters, BBC)

(GLO)- Ngày 14-10, khoảng 300.000 lao động khu vực công tại Ireland tham gia cuộc đình công kéo dài 24 giờ, nhằm yêu cầu đạt thỏa thuận tiền lương mới. Hoạt động này khiến phần lớn trường học đóng cửa và hàng nghìn lịch khám, điều trị tại bệnh viện bị hủy.

Cuộc đình công có sự tham gia của giáo viên, bác sĩ, y tá và công chức, diễn ra trong bối cảnh chính phủ và các công đoàn chưa thống nhất được cơ sở đàm phán thỏa thuận tiếp theo, trong khi thỏa thuận khu vực công giai đoạn 2024-2026 đã hết hiệu lực từ tháng 6.

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Nhiều giáo viên, bác sĩ, y tá và công chức tại Ireland tham gia đình công. Ảnh: Irish Times

Các công đoàn yêu cầu thống nhất điều khoản về lương trước khi thảo luận những vấn đề khác, trong đó có năng suất lao động, với lý do chi phí sinh hoạt tiếp tục gây sức ép lên người lao động. Chính phủ bác bỏ điều kiện này, cho rằng cách tiếp cận đó khác với các thỏa thuận trước đây.

Giáo dục và y tế là những lĩnh vực chịu ảnh hưởng rõ rệt. Phần lớn trường phổ thông, cao đẳng và đại học ngừng hoạt động trong ngày đình công.

Tại các bệnh viện, nhiều dịch vụ không khẩn cấp và lịch khám ngoại trú bị gián đoạn. Tuy nhiên, cấp cứu, điều trị ung thư khẩn cấp và chạy thận vẫn được duy trì.

Hoạt động đình công còn lan sang nhiều dịch vụ công khác. Hầu hết phiên tòa bị hủy, các kỳ sát hạch lái xe trong ngày ngừng tổ chức, nhiều thư viện và cơ sở công cộng đóng cửa.

Trong khi đó, xe buýt, tàu hỏa và các hệ thống giao thông công cộng thiết yếu vẫn hoạt động. Lực lượng cảnh sát và quân đội tiếp tục làm nhiệm vụ.

Thủ tướng Micheál Martin khẳng định chính phủ sẵn sàng đàm phán với công đoàn. Tuy nhiên, hai bên chưa có kế hoạch thương lượng mới, trong khi ngày đình công tiếp theo đã được lên kế hoạch vào ngày 21-10.

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