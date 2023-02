(GLO)- Ngày 23-2, đoàn công tác do bà Nguyễn Thị Lệ Thủy-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm trưởng đoàn đã đi khảo sát thực tế và làm việc với một số cơ quan, đơn vị liên quan tại Gia Lai nhằm phục vụ thẩm tra dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

(GLO)- Ngày 22-2, đoàn công tác do ông Siu Trung-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã trao sinh kế phát triển sản xuất cho các hộ nghèo huyện Krông Pa bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

(GLO)- Sáng 23-2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn đã trao “Nhà tình nghĩa” cho gia đình bà Trà Thị Xuân Hải ( thôn 3, xã Thành An , thị xã An Khê).

(GLO)- Không chỉ năng nổ, nhiệt tình trong công tác, chị Trần Thị Huệ-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ 2 (thị trấn Kbang) còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Những việc làm của chị đã giúp đỡ nhiều mảnh đời kém may mắn vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

(GLO)- Sáng 22-2, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chùa Phước Viên (xã Hbông, huyện Chư Sê) và đoàn từ thiện tỉnh An Giang cùng chính quyền địa phương tặng quà cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia Blang và Hbông.

(GLO)- Sở hữu 1 chiếc ô tô làm phương tiện di chuyển có lẽ là niềm mong mỏi của nhiều gia đình trong cuộc sống hiện đại. Một vài người bạn của tôi sau nhiều năm tích góp cũng đã sở hữu chiếc xế hộp yêu thích, nhất là trong những ngày đầu xuân. Tuy nhiên, cũng từ đây, họ đã phát sinh thêm nhiều lo lắng, bất an chỉ vì nhà trong hẻm nhỏ, ô tô không thể di chuyển; sân trước nhà không đủ rộng để đậu xe, để ngoài đường lớn thì lại càng không yên tâm vì “đồng tiền đi liền khúc ruột”, chiếc xe ô tô có giá trị cả tỷ đồng không thể để “dãi nắng dầm mưa”; chưa kể, đêm hôm chẳng may kẻ gian “xin” chiếc gương xe cũng mất chục triệu đồng.

(GLO)- Sáng 20-2, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an huyện Đak Đoa tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho anh Kyin (trú tại làng Dung Rơ, xã Kon Gang, huyện Đak Đoa) là Công an viên bán chuyên trách xã Kon Gang.