Đak Pơ: 12 đội tham gia hoạt động ngoại khóa “Robocon năm học 2023-2024”

Chương trình do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Pơ phối hợp với Trường THPT Chi Lăng và Công ty TNHH công nghệ giáo dục ADT (TP. Pleiku) tổ chức.

Tham gia hoạt động có 60 thành viên là học sinh, giáo viên thuộc 12 đội đến từ 9 trường THCS, trường Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Đak Pơ. Mỗi đội tham gia được cung cấp 1 robot, thi đấu theo mô hình sa bàn. Robot được lập trình để thực hiện nhiệm vụ di chuyển theo đường line màu đen từ ô bắt đầu đến ô về đích trên sa bàn. Thời gian tối đa thực hiện lần lượt các nhiệm vụ trong khoản của trận đấu là 15 phút.

Đội thi đấu có 60 phút để hiệu chỉnh chương trình và test sa bàn thi đấu của Ban tổ chức. Mỗi đội thi có 2 lượt thi đấu, thành tích tốt nhất được tính là kết quả tốt nhất của đội thi.

Kết thúc phần thi đấu, đội Chu Văn An 1 (Trường THCS Chu Văn An, xã Tân An) giành giải nhất, giải nhì thuộc về đội Chu Văn An 2 và đội Trần Quốc Tuấn (Trường THCS Trần Quốc Tuấn, thị trấn Đak Pơ) đạt giải ba. Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao 9 giải khuyến khích cho các đội còn lại.

Thông qua hoạt động ngoại khóa “Robocon năm học 2023-2024” nhằm tạo sân chơi khoa học bổ ích, vui tươi, khơi dậy niềm đam mê sáng tạo công nghệ cho học sinh trên địa bàn huyện; góp phần phát triển tinh thần hợp tác và các giáo dục kỹ năng sống cho các em. Đồng thời tạo điều kiện để học sinh tìm hiểu về các lĩnh vực khoa học, giúp các em có cơ hội tiếp cận những hoạt động trải nghiệm sáng tạo để phát triển năng lực bản thân.

