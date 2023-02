Đại hội Công đoàn cơ cở Sở Công thương lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028

Trong nhiệm kỳ 2017-2023, Ban Chấp hành Công đoàn Sở Công thương đã bám sát Nghị quyết của Công đoàn viên chức tỉnh, đổi mới phương thức hoạt động, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đặc biệt, Công đoàn cơ sở Sở Công thương đã quan tâm thực hiện nhiều giải pháp chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động, giúp đoàn viên an tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Trong nhiệm kỳ, công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo cũng nhận được sự ủng hộ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã đóng góp, xây dựng quỹ từ thiện do Công đoàn cấp trên phát động với số tiền trên 1,3 tỷ đồng. Công đoàn đã phát huy chức năng tham gia quản lý Nhà nước, giám sát việc thực hiện nội quy quy chế cơ quan, quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong nhiệm kỳ, các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng của ngành đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết đã đề ra.

Với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn cơ sở Sở Công thương đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng, trong đó chú trọng tới công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công chức, viên chức, lao động; tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động công đoàn; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, lao động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng tổ chức công đoàn trong sạch vững mạnh.

Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức, lao động chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, Luật Cán bộ công chức và Luật viên chức. Tích cực tham gia phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm; hàng năm có 100% cán bộ, công chức, viên chức, lao động hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 90% đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trên 15% đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp.

Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức, lao động phát huy vai trò trách nhiệm của mình tham mưu cho lãnh đạo phòng, lãnh đạo Sở làm tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực được phân công và phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch từ năm 2023 đến năm 2028. Hàng năm, phấn đấu xây dựng Công đoàn Sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% tổ Công đoàn được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trên 90% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc”, trên 90% nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước-đảm việc nhà”, trên 90% trở lên cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia học tập nâng cao trình độ về mọi mặt. Trong nhiệm kỳ giới thiệu 3 đoàn viên ưu tú trở lên cho Đảng xem xét bồi dưỡng và kết nạp vào Đảng…

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa V nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 5 đồng chí, trong đó đồng chí Rcom Jen-Phó Giám đốc Sở Công thương được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Công thương khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội cũng đã bầu 2 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028.

VŨ THẢO